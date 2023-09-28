Eğitim-İş'in Yükseköğretim Çalıştayı başlıyor

Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:50

Güncelleme: 28.09.2023 - 15:51

Üniversiteler yeni eğitim ve öğretim yılına başlamak için gün sayarken, Eğitim-İş Sendikası da Ankara'da Yükseköğretim Çalıştayı düzenliyor. 30'dan fazla farklı başlık altında yükseköğretimin masaya yatırılacağı çalıştayda hem üniversitelerin sorunları tartışılacak, hem de sorunlara karşı çözüm önerileri ve mücadele yöntemleri üretilecek. Eğitim-İş; söz konusu çalıştaydan sonra da düzenli olarak yükseköğretimin sorunlarına ilişkin çalıştay, panel, konferans gibi toplantılar düzenleyecek. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın açılış konuşması ile başlayacak olan çalıştayda, "yükseköğretimin tarihsel gelişimi, sorunlar ve geleceğe ilişkin öneriler", "yükseköğretim yönetimi", "üniversitelerde idari işleyiş sorunlar ve çözüm önerileri" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. 29 Eylül-1 Ekim'e dek sürecek olan çalıştaya; çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, uzmanlar ve sendikacılar katılacak. Akar Otel'de gerçekleşecek çalıştay, Eğitim-İş'in Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Sunumunu Eğitim-İş Genel Örgütlenme Sekreteri İlhan Yaşar'ın yapacağı çalıştayın, ilk gününde saat 11.15'te Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu konuşma yapacak.