Eğitim-İş’te Özbay güven tazeledi

Yayınlanma: 02.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.09.2024 - 04:00

Eğitim-İş Sendikası’nın 7. olağan genel kurulunun ikinci gününde seçim heyecanı yaşandı. Ankara’daki bir otelde yapılan seçimde ‘Cumhuriyet, Emek ve Mücadele Birlikteliği’, ‘Emek, Dayanışma ve Mücadele Birlikteliği’ ve ‘Halkçı Eğitim ve Bilim Emekçileri’ grupları yarıştı. Üç grubun yarıştığı seçimin sonucunda yedi kişilik merkez yönetim kurulu üyeleri ile üçer kişiden oluşan merkez disiplin kurulu ve merkez denetleme kurulu belli oldu. Sonuçlara göre mevcut genel başkan Kadem Özbay’ın da içinde bulunduğu Cumhuriyet, Emek ve Mücadele Birlikteliği grubu merkez yönetim kuruluna beş üye gönderdi. Merkez yönetim kurulunun iki üyesi ise Emek, Dayanışma ve Mücadele Birlikteliği grubundan seçildi.

Eğitim-İş’te yeni dönemde merkez yönetim kurulu üyeleri mevcut genel başkan Kadem Özbay, Veli Fırat Şimşek, Doğan Dağdelen, Seher Ergin, Bülent Metin, Yeliz Toy Hüseyin Selçuk’tan oluştu. Yeliz Toy ve Hüseyin Selçuk, Emek, Dayanışma ve Mücadele Birlikteliği grubundan merkez yönetim kuruluna girdi.

Hüseyin Selçuk merkez yönetim kurulundaki yerini korurken, Cumhuriyet, Emek ve Mücadele Birlikteliği grubundan aday olan mevcut merkez yönetim kurulu üyesi Şenol Eyüboğlu ise yeni yönetimde yer alamadı.

Seçim sonuçlarının belli olmasından sonra kısa bir açıklama yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Hedefimiz yetki deme zamanı. Yolumuz açık olsun” diye konuştu.