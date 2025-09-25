2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, bazı öğrenciler ve öğretmenler için 1 Eylül’de başlamıştı. Peki, eğitim ödeneği yattı mı? 2025-2026 öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneği ne kadar?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Eğitim ödeneği her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayı içerisinde hesaplara aktarılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 yılı eğitim ödeneğini henüz öğretmenlerin hesaplarına yatırmadı.

Kırtasiye yardımı olarak da bilinen eğitim ödeneği, geçmiş yıllarda olduğu gibi genellikle Eylül ayında ödeniyor. Bu yıl da benzer şekilde, ödemelerin en geç 30 Eylül’e kadar tamamlanması bekleniyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ödeneği; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, her ders yılı başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere ödenen hazırlık ödeneğidir. Bu ödeneğin amacı, öğretmenlerin ders materyali, kırtasiye ve sınıf ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilmelerini sağlamaktır.

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler eğitim ödeneğinden faydalanabilmektedir.

2025 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Bu yıl eğitim ödeneği, yapılan toplu sözleşme ve maaş artışlarıyla birlikte zamlı şekilde öğretmenlerin hesabına yatırılacak. Geçtiğimiz eğitim döneminde 5 bin 266 lira olarak ödenen hazırlık ödeneği, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 6 bin 436 liraya yükseltildi.