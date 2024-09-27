Eğitim-Sen Başkanı Irmak: ''Mülakat ve KPSS puan farkı öğretmen adaylarının haksızlığa maruz kaldığını ortaya koymakta''

Yayınlanma: 27.09.2024 - 13:11

Güncelleme: 27.09.2024 - 13:11

Eğitim-Sen, sendika genel merkezinde mülakat ve KPSS puanları arasında farklı puan alan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, mülakat puanları üzerinden il ve branş bazlı sunum yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, ''Bölgesel farklılıklar, mülakat sonuçlarının standart bir biçimde yapılmadığını göstermekte ve eşitsiz bir uygulamanın olduğunu işaret etmektedir'' dedi.

‘’ÖĞRETMEN ATAMALARI DAHA ŞEFFAF VE OBJEKTİF ÖLÇÜTLERE DAYANDIRILMALI''

Mülakat sisteminin adaletsiz bir sistem olduğunu ifade eden Irmak, “Mülakat kişi kayırmanın, kadrolaşmanın ta kendisidir. Derhal uygulamadan vazgeçilmelidir’’ dedi. Irmak, “Dosyada yer alan veriler mülakat sisteminin şeffaf olmadığını, objektiflikten uzak puanlama yöntemleri ve bölgesel farklılıklar gibi temel sorunların öne çıktığını göstermektedir. Bu durumun çözülmesi için mülakat uygulamasının tamamen kaldırılması ve öğretmen atamalarının daha şeffaf ve objektif ölçütlere dayandırılması gerekmektedir’’ diye konuştu.

''MÜLAKAT SİSTEMİNDE ISRARI ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ''

İktidarın mülakatların kaldırılacağı yönündeki vaatlerini hatırlatan Irmak, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok usulsüzlüğe tanık oluyoruz. İktidar bildiğini okumaya kadrolaşmanın en önemli araçlarından biri olarak mülakatı uygulamaya devam ediyor. Mülakat uygulaması yapılmaya başlandığı ilk günden beri her atama ve sınavın şaibeli olduğu yönünde kamuoyunda geniş bir yargı oluşmasına rağmen kayırmacılık, torpil, liyakatsizlik ile özdeşleşen, kaldırılmasını her fırsatta dile getirdiğimiz sözlü sınav/mülakat sisteminde ısrarı anlayabilmiş değiliz’’ dedi.

''DÜŞÜK KPSS PUANLI ADAYLARIN MÜLAKATTA YÜKSEK PUAN ALŞMASI SÖZ KONUSU''

Irmak, mülakat sınavına giren öğretmen adaylarının Eğitim-Sen ile paylaştığı puanlamaların analizini anlattı. 2 bin 550 mülakat sonucunu verileştirdiklerini söyleyen Irmak, sözlerine şöyle devam etti:

''Bu analiz, mülakatlardaki puanlama farklılıklarını somut verilerle ortaya koymakta ve sürecin adil bir şekilde yürütülmediği iddiaların güçlendirmektedir. KPSS mülakat sonuçlarına yönelik ciddi çelişkileri ve tutarsızlıkları içermektedir. Bazı öğretmen adaylarının mülakat puanları ile KPSS puanları arasında belirgin farklılıklar olduğu görülüyor. Örneğin, KPSS puanlarına göre sıralamaya giren adayların mülakat puanlarının oldukça düşük verilmesi ya da tam tersine düşük KPSS puanlı adayların yüksek mülakat puanı alması gibi durumlar söz konusudur. Bu tür puanlama farklılıkları, objektiflik ilkesine ters düşmekte ve adayların mağduriyetine yol açıyor. Mülakat sonuçlarının önceden belirlenmiş objektif bir ölçüt üzerinden yapılmadığı yönünde ciddi endişeler vardı, bunu doğruluyor bu araştırma. Örneğin, 20 Eylül 2024 tarihinde kısa süreliğine açılan e-devlet sisteminden alınan verilere göre, bazı adayların sıralamalarının dramatik biçimde değiştiği, bu durumun ciddi adaletsizlikler yarattığına dair kanıtlar ortaya çıktı''

''İZMİR'DEKİ ADAYLARIN ORTALAMA MÜLAKAT PUANLARI KPSS PUANLARINA KIYASLA 4,6 PUAN DAHA YÜKSEK''

İller arasında puanlama konusunda büyük tutarsızlık olduğunu söyleyen Irmak, ‘’Örneğin, olduğu, İstanbul’daki adayların ise ortalama olarak 1.7 puan farkla değerlendirildiği net bir şekilde görülüyor. Dosyada yer alan veriler mülakat sisteminin şeffaf olmadığını, objektiflikten uzak puanlama yöntemleri ve bölgesel farklılıklar gibi temel sorunların öne çıktığını göstermektedir. Bu durumun çözülmesi için mülakat uygulamasının tamamen kaldırılması ve öğretmen atamalarının daha şeffaf ve objektif ölçütlere dayandırılması gerekmektedir’’ diye konuştu.

''MÜLAKATTAN DÜŞÜK PUAN ALARAK SIRALAMADA GERİ KALIYORLAR''

İngilizce branşında adayların KPSS ve mülakat sonuçlarının arasındaki tutarsızlığı ortaya koyduğunu belirten Irmak, şöyle konuştu:

''Dosyada yer alan verilere göre, birçok adayın KPSS ve mülakat puanları arasında önemli farklar vardır. Örneğin, Diyarbakır’da 374. sırada yer alan bir adayın KPSS puanı 80,35 iken mülakat puanı 90 olarak verilmiştir. Bu da yaklaşık 9,65 puanlık bir fark oluşturmuştur. Aynı şekilde Adana, Gaziantep ve İzmir gibi birçok şehirde de benzer büyük farklar göze çarpmaktadır. Bu durum, mülakatların objektif kriterlere göre yapılmadığına ve haksız bir değerlendirme sürecinin işlediğine dair güçlü bir şüphe uyandırmaktadır. Mülakatın ağırlığının KPSS puanlarına oranla artırılması, düşük KPSS puanına sahip bazı adayların mülakatla birlikte sıralamalarının yükselmesine sebep olmuştur. Örneğin, 9. sıradaki bir aday Ankara’da 87,63 KPSS puanına sahipken, mülakat puanı 91 olarak verilmiş ve sonuç olarak ortalama 89,31 puan elde etmiştir. Buna karşın, daha yüksek KPSS puanına sahip adaylar, mülakatta düşük puan alarak sıralamada geri kalmışlardır. Mülakat puanlarının KPSS puanlarına göre belirgin bir fark göstermesi, bölgesel adaletsizliklerin varlığı, mülakat puanlarının yuvarlanarak verilmesi gibi bulgular, mülakat sisteminin adil ve şeffaf bir yapıda olmadığını ve öğretmen adaylarının bu süreçte ciddi haksızlıklara maruz kaldığını somut şekilde ortaya koymaktadır.’’