Eğitim Sen: Boğaziçili üyelerimize baskı yapılıyor

Yayınlanma: 27.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.04.2023 - 03:00

Açıklamayı Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şube Başkanı Beyzade Sayın okudu. Başkan Sayın, “Eğitim-Sen dışındaki sendikalara üye olan çalışma arkadaşlarının rektörlüğe çağırılırak iktidar yanlısı olan Eğitim-Bir-Sen’e geçmeleri için yönlendiriliyor. Yaklaşık 40 kişi baskı ile yandaş sendikaya üye yapıldı” dedi.



Kurumda çalışan eğitimcilere Eğitim-Sen’e üye olmaları yönünde çağrıda bulunan Başkan Sayın şunları söyledi:

“15 Mayıs’ta en fazla üyeye sahip sendikanın yetkili sendika olacağını ve buna en yakın sendikanın yıllardır yetkili sendika olan Eğitim Sen olduğunu hatırlatırız. Sendika yetkisini almamamız için üyelerimize baskı uygulanıyor. Söz konusu durum hukuka aykırı.”