Eğitim Sen'den 3 Aralık mesajı: Engelli çalışanın izin hakkı engelleniyor

Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Bu günün engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımını hatırlatmak için var olduğunun belirtildiği açıklamada, "Ancak bugün, birçok kamu kurumunda ve özellikle okullarda, engelli öğretmen, memur ve hizmetli kadrosunda görev yapan çalışanlarımızın yasalarla güvence altına alınmış 1 günlük idari izin haklarının engellendiği gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Engelli kamu çalışanlarının 3 Aralık günü idari izinli sayılacağı, yıllardır yayımlanan genelgeler, mevzuat hükümleri ve uluslararası sözleşmelerle açıkça güvence altına alınmıştır. Buna rağmen bazı okul yöneticileri ve kurum amirleri, keyfi uygulamalarla çalışanların bu hakkını gasp etmeye çalışmaktadır. Bu durum yalnızca hukuksuzluk değil; aynı zamanda ayrımcılık, insan hakları ihlali ve görevi kötüye kullanma niteliği taşımaktadır. Bu izin, idarenin takdirinde değil, çalışanın yasal hakkıdır" denildi.

"3 ARALIK, HAKLARIN UYGULANMASIYLA ANLAM KAZANIR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Bizler, kamu kurumlarında görev yapan tüm engelli çalışanlarımızın yanındayız. Hakları engellenen her arkadaşımız için gerekli idari ve hukuki süreçler sendikamız tarafından derhal başlatılacaktır. Bu tür keyfi uygulamalara imza atan yöneticiler hakkında gerekli şikâyet ve dava süreçleri işletilecektir.

3 Aralık günü samimiyet ölçüsüdür. Engelli çalışanların haklarını tanımayan bir idarenin, bugün düzenlediği hiçbir etkinliğin inandırıcılığı yoktur. 3 Aralık, ancak hakların eksiksiz uygulanmasıyla anlam kazanır. Engelli çalışanların izin hakkı pazarlık konusu yapılamaz. Bu hak lütuf değil, yasadır. Kimsenin keyfine bırakılamaz. Bu vesileyle tüm engelli çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz."