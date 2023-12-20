Eğitim Sen: Öğretmenler sürgün ediliyor!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:03

Güncelleme: 20.12.2023 - 16:03

İzmir il Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Belirlenmesi ve Tebliğ İşlemleri kapsamında İzmir’de bini yakın öğretmenin yeri değişti. Atamalar nedeniyle öğretmenlerin mağdur olduğunu söyleyen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İzmir 5’Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, üç öğretmenin de il dışına tayin edileceğini belirtti. Yapılan yazılı açıklamada üç öğretmene gönderilen yazılı tebligatları paylaşan Savaş Candemir, öğretmenlerin başka bir il tercihi yapmazlarsa ve başka bir il tercihi yapsalar dahi istekte bulundukları illere de atanamazlarsa görevlerine son verileceğinin belirtildiğini aktardı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ”

Öğretmenlerin görevlerine son verilme durumuyla karşı karşıya kaldığını aktaran Candemir, “Buca’da norm fazlası olan üç sözleşmeli öğretmen ilk atama olarak daha Eylül ayında göreve başlamışlardır. Eylül ayından Aralık ayına ne oldu da bu öğretmenler norm fazlası oldular. Şu oldu; okullarda seçmeli ders belirleme süreçleri yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmadı. Öğrenci velilerinden çocuğu için hangi seçmeli dersi istediklerini sormadılar. Okul müdürleri okulda hangi sınıf ve şubelerde hangi seçmeli derslerin okutulacağına karar verdiler. Okulunda seçmeli dersler ile ilgili süreçleri mevzuata uygun yerine getirmeyen ve keyfine göre okulundaki seçmeli dersleri belirleyen ve öğretmenlerin norm fazlası olmasına neden olan Buca’daki okul müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Buca’da ki ortaokullarda seçmeli ders belirleme işlemleri derhal araştırılsın ve seçmeli ders ile ilgili mevzuata uygun hareket etmeyen okul müdürleri hakkında işlem yapılarak mevzuata aykırı işlemler nedeniyle norm fazlası ilan edilen öğretmenlerin süreç sonuçlanıncaya kadar okullarında kalmaları sağlansın. Bu öğretmenlerin norm fazlası olmaları okul idarelerinin kendi kafalarına göre her yıl kanun ve yönetmeliklere aykırı belirledikleri seçmeli ders seçimlerinden kaynaklıdır” diye konuştu.

“EN HAFİF TABİRLE SÜRGÜDÜR”

Yazının teslim edilmesinden sonra öğretmenlere il tercihi için iki saatlik bir süre verildiğini aktaran Eğitim Sen 5 no’lu şube başkanı, “Öğretmenlerimizin bu duruma düşürülmesini kabul etmiyoruz. Daha 4 ay önce ihtiyaç nedeniyle atayıp, bir dönem dahi geçmeden öğretmenlerimizin atandıkları ilde norm fazlası oldukları gerekçesiyle, kendilerine 2 saat içinde bir il seçmelerini söylemek haksızlıktır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar gözönünde bulundurulduğunda bu uygulama en hafif tabirle sürgündür. İzmir il milli eğitim müdürlüğü öğretmenlerimizi daha fazla mağdur etmeden, bu uygulamadan vazgeçmelidir” ifadelerini kullandı.

“ADALETSİZ UYGULAMALARA DERHAL SON VERİLMELİDİR”

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmesi çağrısında bulunan Savaş Candemir, “Eğitimin vazgeçilmez unsuru öğretmendir ve eğitimin niteliği, öğretmenin niteliği ile doğru orantılıdır. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin mevcut çalışma koşulları ile öğrencilere ve genel olarak eğitime, yeterince faydasının olması mümkün değildir. Eğitimin niteliği düşünülüyorsa sözleşmeli, ücretli ya da başka bir ad altında yapılan, öğretmenlik uygulamalarının tamamına son verilmeli, başta ekonomik haklar ve tayin hakkı olmak üzere temel özlük haklarda oluşan adaletsiz uygulamalara derhal son verilmelidir. Sözleşmeli öğretmenlik istihdam biçimi, güvencesiz çalışmayı dayatmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ortadan kaldırılmalı ve tüm öğretmenlerimiz kadrolu şekilde istihdam edilmelidir. Kamu hizmetlerinin sürekliliği, düzenliliği ve halka daha nitelikli olarak sunulması için genelde kamuda, özelde eğitimde her türlü esnek ve güvencesiz istihdam uygulamasından derhal vazgeçilmeli, herkese kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır” dedi.