Eğitim Sen Sinop Başkanı Hacer Aydın: 'Telafi eğitiminin neyi telafi edeceğinden emin değiliz'

Yayınlanma: 24.04.2023 - 18:08

Güncelleme: 24.04.2023 - 18:09

Eğitim-Sen Sinop Şube Başkanı Hacer Aydın, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “Kahramanmaraş merkezli yüksek şiddetli depremlerin etkilediği 10 ilde, öğrenciler için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı uygulanacak” açıklamalarını değerlendirdi.

Aydın, "Barınma en büyük insan hakkıdır. Bu hakkın bir an önce öğrencilere ve ailelere verilmesinden sonra okullar açılmalı ve uygun ortamlar hazırlanmalıdır" dedi.

“EĞİTİME ÇOK ELVERİŞLİ BİR MEVSİM DEĞİL”

Hacer Aydın şunları söyledi:

"Deprem bölgesi genelde karasal iklim bölgesi. Yaz aylarının özellikle ağustos ayının çok sıcak geçtiği bir bölge dolayısıyla hava çok sıcak olacak. Bu anlamda eğitime çok elverişli bir mevsim değil. Ayrıca oradaki öğrencilerimiz çok acı bir travma yaşadılar, acı günler geçirdiler. İlkokul, ortaokul, lise olmak üzere bütün öğrencilerimiz şu anda yaşam koşullarının eskiye göre çok düşük olduğu bir oranla yaşıyorlar ve pek çok ihtiyaçları karşılanmıyor.

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER SINAVSIZ YERLEŞTİRİLMELİ"

Dolayısıyla bu travma ile birlikte tekrar yaz tatilinde yapılacak olan telafi eğitiminin neyi telafi edeceğinden emin değiliz. Bu anlamda bizim fikrimiz bu öğrencilerimize pozitif ayrımcılıkla girecekleri sınavlarda farklı uygulamalar yapmaktır. Farklı sınav seçenekleri sunmaktır. Biz bunu baştan beri söylüyoruz, uygun olan okullara sınavsız yerleştirilmeliler.

Telafi eğitiminin de yeni öğretim yılında öğrenciler için uygun eğitim ortamları hazırlayarak bir an önce okulların yapılması ve bir an önce barınma ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Barınma en büyük insan hakkıdır. Bu hakkın bir an önce öğrencilere ve ailelere verilmesinden sonra okullar açılmalı ve uygun ortamlar hazırlanmalıdır. Bunların hepsi aslında birbiriyle bağlantılı. Barınma, eğitim ihtiyaçları tabi ki yiyecek, giyecek bunlar da var. Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman deprem bölgesindeki şartlara da bakılarak ihtiyaçların giderilmesi gerekir."