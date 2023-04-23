Av. Çağla Gül Bulut: Afet eğitimi ilkokuldan itibaren verilmeli

Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:06

Güncelleme: 23.04.2023 - 16:06

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle başlayan eğitim sistemindeki aksaklıklar 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle devam etti. Salgın, afet gibi durumlarda ilk eğitim sisteminin askıya alınması sorunları ortaya koydu.

Av. Çağla Gül Bulut, müfredatta afet ile ilgili hiçbir dersin olmadığına dikkat çektiği bir yazı kaleme aldı.

Bulut'un yazısının ilgili kısmı şöyle:

"18.04.2023 Tarihli Resmi Gazete 'de yer alan genelgede; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028) hazırlandığı yayımlanmıştır. Mevzuatımız yeterli değilmiş gibi çocuk haklarının korunması için müdahaleler planlanmış…

Deprem öncesinde depreme hazırlanmak için de genelgeler çıkartılmış; İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanmıştı.

"PANDEMİ ÖNCEDEN GÖRÜLDÜ AMA..."

Afet, deprem, salgın deyince akla yakın geçmişte yaşadığımız pandemi gelmektedir. O afetin geleceği de önceden görülmüş, Genelge yayımlanmış, sonrasında stratejik plan hazırlanmış. Pandeminin beklendiği, buna dair önlemlerin alınması gerektiğine dair 13 Nisan 2019 tarihli, 2019/5 sayılı Genelge yayımlanmış. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yüzlerce bilim insanı ve bürokratın katkısı ile 229 sayfalık “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” hazırlanmış. Bu planda Covid salgının olacağı öngörülmüş, görevler dağıtılmış, en ince ayrıntısına kadar alınacak önlemlerden söz edilmiş, dağıtılacak maskelere bile karar verilmiş. Ancak günü gelince 10 gün için 5 maske bile dağıtılamamış…

Kısaca bu afette de teşhis doğru ama tedavi başarılı olamamış.

Planlar yapılıp genelgeler yayımlamakla olmuyor, Çocukların geleceği, hakları sadece kağıt üzerinde, ulusal ve uluslararası mevzuatımızda korunuyor…

Gerçekten de BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere tüm mevzuatımızda “çocuğun üstün yararı” gerektirecek her türlü işlem, önlemin yapılacağı öngörülüyor, çocuk haklarının çocuklara anlatılması, öğretilmesi, insanlarda çocuk algısının doğru aktarılması öngörülmektedir. Ancak uygulamanın böyle olmadığını görmekteyiz.

"OKULLARDA AFETLE İLGİLİ HİÇBİR DERS BULUNMAMAKTA"

Öncelikle çocuklara ilkokuldan itibaren eğitim verilerek; Afet yönetimi ve afetlere karşı alınacak önlemler anlatılmalıdır.

Okullarda afetle ilgili hiçbir ders bulunmamaktadır. 12 Üniversitesite de 'Afet Yönetimi' programı bulunmaktadır. Ancak mezunları Devlette görev almamaktadır.

İlkokuldan itibaren ders olarak, Üniversitelerde bölüm olarak Afetin öncesi ve sonrası, yönetimi anlatılmalıdır. Bu bilinç herkese verildiği takdirde, Çocukların Hakları gerçekten öğretilecektir.

Bütün afetlerin öncesine ve sonrasına çok önceden hazırlanırsak zararımız ve kaybımız daha az olacaktır."