BBP istedi, bakan yaptı... Eğitim-İş Başkanı Özbay: 'Seçim jestlerine alet etmeyin'

Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 03:00

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) isteği üzerine Milli Eğitim Bakanı ve AKP Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer’in talimatıyla Ordu Spor Lisesi’nin ismi jet hızıyla “Muhsin Yazıcıoğlu Lisesi” olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklik, yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle tepki çekti. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Okulların tabelaları, siyasi propagandalara ve seçim jestlerine alet olamaz” ifadelerini kullandı.

(Kadem Özbay)

Özbay, 20 yılı aşkın süredir okulların içini gericilerin istekleri doğrultusunda şekillendiren MEB’in, artık okulların dışını da AKP’nin siyasi ortaklarını sevindirmek için kullanmaya başladığını kaydederek “Bakan Özer’in, değerler eğitiminin de en önemlilerinden olan iyi örnek olmak yerine kötü örnek oluşunda sınır tanımadığını görüyoruz” diye konuştu.

Okul isimlerinde yapılacak değişikliklerin belli bürokratik işlemlere tabi olması gerekirken söz konusu okuldaki değişikliğin 3 günde tamamlanmasına dikkat çeken Özbay, “Okulların tabelaları sizin seçim şekerleriniz mi? Yeri geldiğinde milli eğitim bakanı bile milli eğitimin kural çerçevesini belirleyen yönetmelikleri çiğneyecekse, bu yönetmelikler niye var? Milli eğitim sistemine giderayak daha fazla zarar vermeyi bırakacak ve istifa edecek misiniz” diye sordu.