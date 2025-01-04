Eğitim Sen’den Re’sen atama tepkisi: Sürgündür!

Yayınlanma: 04.01.2025 - 12:55

Güncelleme: 04.01.2025 - 12:56

Eğitim Sen üyeleri, İzmir'de 4 Aralık 2024'te resen atama sonuçları sonrası Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. “Resen atama sürgündür, iptal edilsin” pankartı açana eğitimciler, "Yusuf Tekin istifa" sloganları attı.

“AİLELER DE MAĞDUR”

Öğretmenler adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Bülent Karakaş, resen atamalar nedeniyle öğretmenlerin mağdur olduğunu aktararak, “İzmir'de 4 Aralık 2024'te açıklanan resen atama sonuçları ile yüzlerce öğretmen arkadaşımız adeta sürgün edilerek yerlerinden yurtlarından edildi. Sadece resen atanan öğretmen arkadaşlarımız değil aileleri ve öğrencileri de bu atamalarla mağdur edilmiştir. Çünkü; bu atamalar ile hem aile bütünlüğü bozulmuş hem de öğrencilerin eğitim hakkı gasp edilmiştir. Eğitim Sen İzmir şubeleri olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile resen atamaların yapılmaması için iki kere görüştük. Bu görüşmelerde bu norm yönetmeliğiyle yapılacak atamaların büyük mağduriyetler doğuracağını söyledik. Maalesef haklı çıktık. Yüzlerce arkadaşımız mağdur edildi. Birçok arkadaşımız İzmir'de uygulanan 2. aşama ile mağdur edildi. Bu yetmezmiş gibi 3. aşama ile yapılan resen atamalar sonucunda ise arkadaşlarımız; Çeşme'den Kemalpaşa'ya, Güzelbahçe'den Menemen'e, Güzelbahçe'den-Karabağlar'a, Balçova'dan Menemen'e, Seferihisar'dan Aliağa’ya atandı. Bu mağduriyetlere bağlı olarak arkadaşlarımız yıllarca yaşadıkları yaşam alanlarından ve evlerinden kendi istekleri dışında kilometrelerce öteye sürgün edildi” diye konuştu.

SENDİKA AYRIMI İDDİASI

Öğretmenlerin atanma sonucunda ulaşım konusunda da sıkıntı çektiğini aktaran Karakaş, “Tüm bunlar bize Resen atamaların adaletsiz ve sürgün anlamına geldiğini tekrar göstermiştir. Bu nedenle Eğitim Sen olarak resen atamaların derhal iptal edilmesini istiyoruz. Çünkü; resen atamalar için referans gösterilen norm kadro yönetmeliği çözüm değil çözümsüzlük üretmektedir. Ayrıca bazı okul müdürlerinin seçmeli ders seçimlerinde kendisine yakın olan öğretmenleri norma alma çabasıyla farklı görüş ve sendikalardaki öğretmen arkadaşlarımızı norm fazlası yaparak mağdur etmektedir. Günümüz koşullarına uygun olmayan ve mağduriyete neden olan Norm kadro yönetmeliğinin bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Bu norm kadro yönetmeliği haksızlığa uğrayan eğitim emekçilerini bir kat daha mağdur etmektedir” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMDEN TASARRUF OLMAZ”

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depremi sonrasında depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan ve güçlendirmeye tabi tutulan onlarca okul binası halen yapılmadığını aktaran Bülent Karakaş, okulların birleştirildiğini ve dersliklerin yetersizliğinden dolayı da yüzlerce öğretmenin norm fazlası olduğunu belirtti. Karakaş, “Bu yıl bu arkadaşlarımızın bazıları da resen atamaya tabi tutularak mağdur edilmiştir. Bu okullardan biri de Narlıdere ilçe sınırlarında bulunan Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi. Bu okulda şu anda onlarca öğretmen arkadaşımız norm kadro fazlası olmuştur. Çünkü yıllardır Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesinin inşaatı sürüyor ve taşındıkları okulda derslik yetersizliğinden dolayı şube sayısı düşürülmüş ve bunun sonucunda onlarca öğretmen arkadaşımız norm fazlası olmuştur. Depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan okullardan biri de Güzelbahçe 60.yıl Anadolu Lisesi'dir. Güzelbahçe 60.yıl Anadolu Lisesi'nde şu anda norm kadro fazlası öğretmen arkadaşımız bulunmamaktadır. Ancak bu okul yaklaşık 5 yıldır yıkıldığı halde halen inşaatı devam etmektedir. Bazı yöneticilerin resen atamaları "devleti zarardan kurtardık" diye savunduğunu duymaktayız. Bu yönetici arkadaşlarımızın aile bütünlüğü bozulan öğretmen arkadaşlarımızın ve eğitim hakkından yoksun bırakılan öğrencilerin mağduriyetlerini görmemesi üzüntü vericidir. Ayrıca bu yönetici arkadaşlarımıza buradan tekrar çağrımız olsun: Eğitimden tasarruf olmaz, itibardan tasarruf olur” dedi.

“Türkiye genelinde ve özelde ise İzmir İlinde norm kadroların belirlenmesi ve resen atamalar ile ilgili birçok soru cevapsız bırakılmaktadır” diyen Bülent Karakaş, şu soruların yanıtlarını talep etti: