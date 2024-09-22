Eğitimciler öğrenciye ücretsiz yemek çalıştayında Bakan Tekin’e sert çıktı

Yayınlanma: 22.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.09.2024 - 04:00

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu tarafından Ankara Kent Konseyi’nde “Ücretsiz Okul Yemeği Hemen Şimdi” çalıştayı düzenlendi.Moderatörlüğünü Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Ankara Şube Başkanı Hülya Daran Deveci’nin üstlendiği çalıştayın açılış konuşmalarını Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel yaptı.

‘VAATLER UNUTULDU’

İlk sözü alan Veli-Der Genel Başkanı Yılmaz, “Dünyanın her ülkesinde olan okul yemeği hakkı ülkemizde neden yok” diye sordu. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Bu bütçe yetersizliğinden değil, siyasi iktidarın politik tercihindendir. Çocuklarımızın eğitim hakkı tasarruf gerekçesiyle engellenmiştir. Milli eğitim bakanı ‘Çocuklar bizim dağıtacağımız yemekleri yiyecekler mi?’ diyor. Biz de bakana soruyoruz. Genel seçim öncesi partiniz tüm çocuklara yemek vaadi verirken bunları düşünmediniz mi? Özel okul sahiplerine açık olan kapınız bize neden hep kapalı? Tarikat yapılarına milyonlarca lira aktardınız. Bunu neden çocuklarımızın yemek ve su hakkı için kullanmıyorsunuz? Bizim vergilerimizi çocuklarımız için kullanmak sizin zorunluluğunuz.” Yılmaz’dan sonra konuşan ÇYDD Genel Başkanı Yüksel ise “Bizler öğrenciyken okulda beslenme sorunu yoktu. Cumhuriyetimizin 101. yılında ne kadar geriye gittik ki bunlar konuşuyoruz?” ifadelerini kullandı.

Çocuk Yoksulluğu ve Dengesiz Beslenme oturumunda konuşan Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo ise “TÜİK’e göre Türkiye’de 7 milyonun üzerinde yoksul çocuk var. Çocuk işçiliği oranı yüzde 22.1, 5 yaş altı çocuklarda kansızlık oranı yüzde 6 oranında. Yoksulluk gittikçe derinleşiyor. Bu gerçekler üzerinden mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

‘YOKSULLUĞUN ARTMASI ÇOCUKLARI VURUYOR’

“Nitelikli eğitim için sağlıklı beslenme zorunludur” isimli ilk oturumda konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, ülkedeki yoksulluğa dikkat çekti.

Irmak, “2021 yılında 100 liraya dolan bir beslenme filesi üç yıl içinde 900 liraya doldu. Yoksulluk son üç yılda altı kat artmış durumda. Yoksulluğun artması daha çok çocukları vuruyor. Bu da ülkenin geleceğinin tehdit altında olması demektir” dedi. Irmak şunları söyledi: “Geçen yıl her beş çocuktan biri gününü aç geçirirken bu yıl dört çocuktan biri aç geçiriyor. Yemek programı uygulanan okullara kayıt yapma oranı yüzde dokuz artmış. Okulda yemek programı varsa devamsızlık oranı azalıyor. Yemek çocukların aktif kalmasını sağlıyor. Ailelerin bütçesine de katkı sağlıyor. Çocukların beslenme ve başarısı arasında doğrudan ilişki var. Türkiye bundan imtina ediyor” ifadelerini kullandı.

TEKİN: 8-10 CEMAATLE PROTOKOL YAPTIK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında cemaat ve tarikatlarla yapılan protokollere ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Cemaat tarikat diye tanımladıkları protokolün sayısı 8-10 tane bir şeydir. Protokollerde inisiyatif tamamen bakanlığa aittir.” Tekin, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının erişime açılmasına ilişkin de “Bir kişi sistemden yanlışlıkla açtı ve hakkında soruşturma açıldı” diye konuştu. Okullarda yaşanan temizlik sorunlarına ilişkin de 30 bin temizlik personeli alınacağı açıklamasını yaptı. Türkiye’de 75 bin okul var. Bunun 60 bini ise devlet okulu.