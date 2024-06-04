Eğitimciler önümüzdeki hafta sonu yapılacak YKS için 9 altın kural açıkladı: 'Basit sorulara şaşırmayın'
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bir hafta kaldı. 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Öğretim üyesi Dr. Ahmet Alkayış, adaylara, son günlerde ÖSYM’nin sınav saati olan 10.15’te birer deneme sınavı çözülmesini önerdi.
Merkezi sınavlara hazırlık döneminde hemen her adayın orta ya da yüksek düzeyde kaygı yaşayabileceğine dikkat çeken Dr. Alkayış, “İstem dışı yaşanılan bu durum sınavların doğal bir parçasıdır. Orta düzeyde yaşanılan stres beyinde bilgi akışını hızlandırarak bilginin aktif kullanılmasını sağlayabilir. Ancak gereğinden fazla stres ise beyinde kimyasal krizler yaratarak var olan bilginin kullanımına engel olabilir. Bu durumlarda aday, hemen kendine güvenli limanlar yaratmalı. İç dinamiğini ve enerjisini yüksek tutmalıdır” dedi.
ZAMANLA YARIŞIN
Dr. Alkayış’ın önerdiği “Sınav anında unutulmaması gereken dokuz altın kural” şunlar:
- Sınavın ilk dakikalarında kaygı ve stresin yüksek olması gayet doğaldır. Kaygı ve stresi minimize etmek amacıyla deneme sınavlarında yaptığınız gibi başarılı olduğunuz testten başlamanız stratejik bir yöntemdir.
- Soru kökünü doğru anlamaya ve sayısal derslerde basit işlem hatalarına dikkat edilmeli.
- Gereğinden fazla stresli durumlarda derin nefes alıp vererek kısa süreli nefes egzersizleri yapılabilir. Böylece sınavın ilk dakikalarını daha verimli bir şekilde değerlendirmiş olursunuz.
- Sınavda doğru görülen ilk seçenek hemen işaretlenmemeli! Bütün şıklar okunduktan sonra doğru seçenek optiğe kodlanmalı.
- Süreyi daha efektif kullanmak, paragraf sorularını doğru ve daha hızlı çözmek amacıyla önce soru kökü, daha sonra metin okunmalı.
- Bazı sorulara ya da derslere gereğinden fazla zaman ayırarak yerinde patinaj edilmemeli.
- Sınavda bazı sorular o kadar basit gelir ki bu tür sorulara şaşırılmamalı. Bazı adayların en çok yanlışları bu basit sorulardan gelmektedir.
- Deneme sınavlarında alışılan bir kodlama tekniğiniz (Soru soru, sayfa sayfa, bölüm bölüm) var. Sınavda alışılan kodlama tekniğin dışına asla çıkılmamalı. Ancak kodlama tekniğinde şu yanlışa dikkat edilmeli: Bütün testler veya sorular bittikten sonra yapılan kodlama yöntemi çok risklidir. Asla önermediğimiz bir tekniktir.
- Zaman kazanmak amacıyla turlama tekniği kullanılmalı. Ancak turlama tekniğinde geriye dönüp sorular ve cevaplar kontrol edilirken çok güçlü bir neden (işlem hatası, grafik yorumlama, soru kökünü yanlış okuma gibi.) yoksa cevap şıkkı değiştirilmemeli. Çünkü akla gelen ilk şıkkın doğruluk oranının her zaman yüksek olduğu bilinmektedir.
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