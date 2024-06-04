Eğitimciler önümüzdeki hafta sonu yapılacak YKS için 9 altın kural açıkladı: 'Basit sorulara şaşırmayın'

Yayınlanma: 04.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 04:00

Merkezi sınavlara hazırlık döneminde hemen her adayın orta ya da yüksek düzeyde kaygı yaşayabileceğine dikkat çeken Dr. Alkayış, “İstem dışı yaşanılan bu durum sınavların doğal bir parçasıdır. Orta düzeyde yaşanılan stres beyinde bilgi akışını hızlandırarak bilginin aktif kullanılmasını sağlayabilir. Ancak gereğinden fazla stres ise beyinde kimyasal krizler yaratarak var olan bilginin kullanımına engel olabilir. Bu durumlarda aday, hemen kendine güvenli limanlar yaratmalı. İç dinamiğini ve enerjisini yüksek tutmalıdır” dedi.

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Dr. Alkayış’ın önerdiği “Sınav anında unutulmaması gereken dokuz altın kural” şunlar: