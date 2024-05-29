İntegral kalktı mı? 2024 YKS'de integral sorulacak mı?

YKS tarihinin yaklaşmasıyla birlikte "İntegral müfredattan kalktı mı?" ve "YKS'de integral sorulacak mı?" sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, İntegral kalktı mı? 2024 YKS'de integral sorulacak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 18:11
İntegral kalktı mı? 2024 YKS'de integral sorulacak mı?
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Yeni müfredat geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylandı. Müfredatın onaylanmasının ardından "İntegral kalktı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, İntegral kalktı mı? 2024 YKS'de integral sorulacak mı?

İNTEGRAL KALKTI MI?

MEB’in yeni matematik müfredatında şu ifadelere yer verildi,

“Değişimleri fonksiyonlar aracılığıyla incelemenin en etkili matematiksel yöntem ve araçlarını oluşturan limit ve türev kavramları ile bu kavramların uygulamalarına 12. sınıfta Değişimin Matematiği teması altında yer verilmiştir. Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Limitin türevin temelini oluşturmasının yanı sıra bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını inceleme aracı olması boyutuna da yer verilmiştir. Türevde ise mevcut içeriklere ek olarak değişimleri anlamlandırmakta ve türevin uygulamalarında önemli bir rolü olduğu düşünülen diferansiyel kavramına, ortalama değer teoremi ve Rolle teoremine yer verilmiştir. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir.”

YKS'DE INTEGRAL SORULACAK MI?

Yeni müfredat onaylansa da 2024 - 2025 eğitim öğretim dönemiyle birlikte kademeli olarak uygulanacak.

Dolayısıyla bu yıl ki yapılacak sınav şimdiye kadar uygulanan müfredatı kapsayacağı için integral sorularının 2024 YKS'de çıkma ihtimali devam ediyor.

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.


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