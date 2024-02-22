Eğitimcilerden ‘Angarya’ tepkisi

Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:06

Güncelleme: 22.02.2024 - 15:06

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Valiliğin Oluru’ ile öğretmenlere mesai dışında Temel Kodlama ve Teknoloji Kullanımı Kursu zorunluluğu getirmesi Eğitim Sen’den tepki geldi. Eğitim emekçilerine “angarya” çalışmalar dayatıldığını aktaran Eğitim Sen İzmir şubeleri dönem sözcüsü Bülent Karakaş, “Söz konusu kursa bilişim teknolojileri öğretmenlerinin 'eğitmen' diğer öğretmenlerin ise 'kursiyer' olarak katılımı zorunlu tutulmuştur. Öğretmenin eğitim öğretim görevini yaptıktan sonra aynı gün içinde bu kursa katılmaya zorlanması ve mesai saatlerinin dışında yapılması kabul edilemez. Anayasanın 18. maddesinde "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır" düzenlemesi yapılmış olmasına rağmen bu tür dayatmalar kabul edilemez” diye konuştu.

“DANIŞTAY KARARI VAR”

Söz konusu kursun iç hukuk mevzuatının parçası haline gelmiş uluslararası sözleşmelerle de güvence altına alınan “dinlenme hakkı” ve “zorla çalıştırılma yasağına” da aykırı olduğunu aktaran Karakaş, “Aynı husus Danıştay 12.Daire Başkanlığı’nın 15.06.2016 tarih 2014/4470 Esas ve 2016/3903 sayılı kararına göre; dinlenme anayasal bir haktır. Bu nedenle kurs, seminer vb. etkinlikler öğretmenlerin çalışma saatleri göz önünde bulundurularak planlanmalı ve bu planlama mesai saatleri dışında ise öğretmenlerin bu görevlendirmelere katılımının zorunlu tutulamayacağı ve bu sebeple de öğretmene disiplin cezasının tesis edilemeyeceği açıkça ifade edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“SUÇ İŞLENİYOR”

Bülent Karakaş, ayrıca TEKNOFEST ve çeşitli projeler kapsamında öğretmenlere görevlendirilme yapılmak istendiğini belirterek, “Bu örneklerden de yola çıkarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan tüm yöneticilere bir gerçeği hatırlatmak istiyoruz! Eğitim ve bilim emekçilerinin görevleri dışındaki işlerde görevlendirilmesini kabul etmiyoruz ve bu yapılan görevlendirmeler angaryadır. Öğretmenlerin asli görevi eğitim-öğretimdir, proje hazırlamak değildir. Kamu yöneticileri görevini yerine getirirken hukuka ve kurallara uygun hareket etmek zorundadır! Aksi halde suç işlemiş olacaktır. Sendikamız Eğitim Sen,bu ve benzeri görevlendirmelere ilişkin aldığı kararla, başta üyelerimiz olmak üzere, tüm eğitim ve bilim emekçilerine keyfi, hukuksuz ve angarya niteliği taşıyan görevlendirmelere katılmama çağrısı yapmıştır. Dolayısıyla böyle görevlendirmeler yaparak söz konusu hukuksuzluğa imza atan tüm kamu yöneticilerine haklarımızı tekrar hatırlatıyoruz. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir an önce resen görevlendirmelerden,mesai saatleri ve dinlenme zamanına dikkat edilmeden dayatılan kurs vb. uygulamalardan vazgeçmelidir” dedi.