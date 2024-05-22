Eğitimcilerden ‘Fikrimiz alınmadı’ tepkisi: ÖMK Meclis yolunda

Yayınlanma: 22.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.05.2024 - 17:59

Bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda (ÖMK) değişikliklere gidilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Mayıs ayı içerisinde kanunlaşmasını bekliyoruz" sözleriyle duyurduğu ÖMK'de yapılacak düzenlemelerin bu hafta TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak eğitimciler, ÖMK'de yapılacak olan düzenlemelerde kendilerinden fikir alınmadan hareket edilmesine tepki gösterdi. Eğitim sendikaları konuya ilişkin tepkilerini Cumhuriyet’e anlattı. ÖMK'yi "Öğretmenin adının olduğu, düşüncesinin olmadığı" bir kanun olarak nitelendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, AYM'nin iptal kararının üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen iktidar ve MEB'in hâlâ gerçekçi bir çözüm üretemediğini belirtti. Eğitimcinin itibar görmediği bir ülkenin, eğitim sisteminin iyi olma ihtimali; eğitim sistemi iyi olmayan bir ülkenin de dünya ülkelerinden itibar görme ihtimali olmadığını vurgulayan Özbay, "Tüm öğretmenlerin ekonomik kaygıdan uzak, eşit işe eşit ücret ilkesine uygun, kıdem ve liyakatını esas alacak, gelişim süreçlerini teşvik edecek, insanca yaşayacak bir ücretle, kadro güvencesiyle ayrıştırılmadan çalışmasını sağlayacak gerçek bir mesleki düzenleme bir an önce hayata geçirilmelidir. Öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir, uzmanlık belgemiz diplomamızdır, tek başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür" diye konuştu.

'SENDİKALARA ULAŞAN BİR TASLAK YOK'

ÖMK’nin eğitimin tüm bileşenleriyle bir araya gelinerek hazırlanması gerektiğini ifade eden Eğitim-Sen Genel Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz de "Şu ana kadar sendikalara ulaşan bir taslak yok. Yangından mal kaçırır gibi, hiçbir sendikanın görüşünü almadan, kendilerine özgü bir süreç yürütüyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

'HUZURLU ÖĞRETMEN YOKSA BAŞARIYI YAKALAYAMAZSINIZ'

Eğitimin ana unsurunun öğretmenler olduğuna dikkat çeken Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Erhan Bayram ise "ÖMK'den bizim beklentimiz: Öğretmenlerin çalışma hayatını düzenleyerek, garanti altına alması ve öğretmenin itibarını geri verecek nitelikte olması. Huzurlu öğretmen kadronuz yoksa başarıyı yakalayamazsınız. 'Ayın sonunu nasıl getireceğim?' kaygısı yaşamayan bir öğretmen kadrosuna ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

'SORUNLU BİR MESLEK KANUNU'

ÖMK'nin, hazırlanışı itibariyle "sorunlu bir meslek kanunu" olduğunu savunan Eğitimci Özgür Bozdoğan da "Öğretmenlerin fikirleri alınmadı.Yaklaşık 1 buçuk milyon öğretmeni ilgilendiren bir kanunun, öğretmenlerle tartışılmadan hazırlanılması ve Meclis'e getirilmesi başlı başına bir sorun. Meslek kanunu, o mesleği yapan kişilerle tartışılırsa kapsayıcı olur ve sorunu çözebilir" dedi.