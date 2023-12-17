Eğitimcilerden 'norm kadro' atamalarına tepki: 900 arkadaşın görev yeri değişti
Eğitimci Özgür Bozdoğan, 'norm kadro' atamasına tepki gösterdi. Bozdoğan, “İzmir’de 900’e yakın arkadaşımızın görev yerleri birden değiştirildi” dedi.
Eğitimde norm kadro sorunu devam ediyor. Haftalık ders çizelgelerinde değişiklikler yaşanırken, bu öğretmenlerde norm “norm fazlalığına düşme” sonucunu doğurdu. Norm fazlası kadro atamalarında ise “ikametgâha” bakılmaması öğretmenlerde çeşitli sorunlara yol açtı. Eğitimci Özgür Bozdoğan, “İzmir’de 900’e yakın arkadaşımızın görev yerleri birden değiştirildi. Norm kadro tayinleriyle kâğıt üzerinde öğretmen açığını kapatarak, atamaların sayısını azaltmaya çalışılıyor” dedi.
Valiliklerin, öğretmenleri puana göre bölgenin en uzak köşesinden başlatarak, atadığını belirten Bozdoğan, “Bu tabloda herhengi bir kamusal bir fayda yok. Öğretmenin çalışma koşulları zher geçen gün daha çok edeleniyor. Bakanlık öğretmen alımı yapacak ama çok az öğretmenin atanması yapılacak. Öğretmen açığı kapatılarak, atamaların sayısını azaltılmaya çalışılıyor” dedi.
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