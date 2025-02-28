Eğitimde lise-üniversite iş birliği

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:06

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:06

Yaşar Üniversitesi, Atatürk Lisesi ile “Bilimsel ve Sosyal İş Birliği Protokolü” imzaladı. İzmir Atatürk Lisesi’nde gerçekleşen protokol imza törenine; Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Baklacı, Atatürk Lisesi Müdürü Yasin Hiçyılmaz ve Müdür Başyardımcısı Benal Hepsöğütlü katıldı.

EĞİTİME AKADEMİK DESTEK

Bu iş birliği çerçevesinde; Yaşar Üniversitesi, Atatürk Lisesi tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar, üniversiteye hazırlık programları ve projelerine akademik personel desteği verecek, ortak bilimsel çalışmalar yürütülebilecek. Ayrıca, karşılıklı uygun görülen zaman ve şartlarda Atatürk Lisesi öğrencileri, Yaşar Üniversitesi’nin kütüphane, laboratuvar gibi imkanlarından da faydalanabilecek.