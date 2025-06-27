Eğitimde niteliğin adresi Varlık Lisesi 14. yılında hâlâ “Varım” diyor

Eğitimde felsefi yaklaşımı merkeze alan Özel Varlık Anadolu Lisesi’nin temelleri, Kasım 2010’da dört ismin bir araya geldiği bir sohbette atıldı. “Nasıl bir eğitim kurumu?” sorusuyla başlayan fikir alışverişi, “Bu kurumu nasıl var ederiz?” sorusuna evrildi. Ortaya çıkan düşünce, “Varlık” ismiyle somutlaştı; sloganı ise “varım demek için...” oldu.

BİR DERSHANEDEN ÖZEL LİSEYE: 2011-2019

Kurucularından ikisinin üniversite sonrası dershane sektöründe edindiği deneyimle yola çıkan eğitim girişimi, 10 Mayıs 2011’de Ankara Bahçelievler’de 40 öğrenciyle bir dershane olarak kapılarını açtı. Kısa sürede 140 öğrenciye ulaşan kurum, “Okul gibi dershane” anlayışıyla dikkat çekti. 2015 yılında çıkan yasal düzenlemelerle temel lise statüsü kazanan kurum, 2019 yılında “Özel Varlık Anadolu Lisesi” adıyla Ayrancı’daki yeni kampüsüne taşındı.

VAP: VARLIK AKADEMİ PROJESİ

2018 yılında başlatılan Varlık Akademi Projesi (VAP), öğrenci başarısını ölçen ve analiz eden özgün bir algoritmayla destekleniyor. Eğitimi veriye dayalı bir süreç olarak ele alan bu sistem, pedagojik çözümler üretmeyi amaçlıyor ve tüm eğitim paydaşlarıyla paylaşılmak üzere yapılandırılıyor.





ÖNCÜ UYGULAMALAR VE SOSYAL SORUMLULUK

2021 yılında Türkiye’de bir ilke imza atan Varlık Lisesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlerine +1 maaş ikramiyesi verdi. Aynı uygulama, 1 Mayıs 2022’de tüm okul çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletildi. Sanatla eğitimi buluşturan projelerle de adından söz ettiren kurum, Türkiye genelinde “kültürel iş birliği ve etkinlikler” alanında en çok faaliyete imza atan okullardan biri hâline geldi.

VARLIK OKULUNUN YARINLARI

Özel okul denince, akla ticari kaygıların yerine niteliğin gelmesi gerektiğini düşünen Varlık Lisesi, Eğitim sektörüne ‘’Eğitimde Niteliğin Adresi’’ sloganı ile devam etmekte ve felsefe temelli eğitim anlayışıyla Türkiye’de bir referans noktası olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemektedir.