Eğitimde paralel yapılanma iddiası

Yayınlanma: 16.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.11.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçe görüşmelerinde muhalefet, eğitimin dinselleştirilmesini eleştirdi. İYİ Partili Yüksel Selçuk Türkoğlu, MEB’te Cihannüma Derneği’nin yeni bir paralel yapı gibi hareket ettiğini söyleyerek, “Herkes bir Cihannüma referansının peşine düşmüş. Cihannüma’yla yürüdüğünüz yollarda, tıpkı çok öncesinde FETÖ’yle yürüdüğünüz yollar gibi, mahcup olmayasınız” dedi.

MEB’in bütçesi önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü. Görüşmede muhalefetin en sık eleştirdiği konu eğitimin dinselleştirilmesi oldu. Komisyonda söz alan HEDEP’li Gülüstan Kılıç Koçyiğit, “Yeni dönemde ÇEDES uygulaması, TÜGVA, İHH gibi bazı cemaatler eliyle eğitimi paralel kurumlara teslim eden bir bakanlıksınız. Merdiven altlarında, cemaat yurtlarında, cemaatlerin dershanelerinde şu an milli eğitimin dışında bir paralel eğitim yürütülüyor ve siz bu paralel eğitime göz yumuyorsunuz” açıklaması yaptı.

‘SUÇLU KARMA EĞİTİM Mİ’

CHP’li Burcu Köksal da ÇEDES projesine değinerek “ÇEDES projesiyle görevlendirilen personelin maaşı hangi bakanlığın bütçesi tarafından karşılanmakta? ÇEDES gibi bir projeye bütçe harcamanın tek dayanağı acaba laik eğitim sistemiyle oynamak mı?” dedi. “Siz birçok kez karma eğitime karşı olduğunuzu ifade ettiniz ve kız çocuklarının okula gönderilmeme gerekçesi olarak karma eğitimi gösterdiniz” diyen Köksal, “ÇEDES projesiyle kız çocuklarının okula gönderilme oranı artmış mı, azalmış mı? Kız çocuklarının okul terkinin en önemli sebebi yoksulluk. Bu ülkede çocuklar evlendiriliyor. Çocuk yaşta okuyacakken, doğum yapıyor ama siz buna karşı bir önlem almak yerine karma eğitimi suçluyorsunuz” ifadelerini kullandı.

‘SAVCI ARAŞTIRSIN BAKALIM’

EMEP’li Sevda Karaca Demir de MEB’in protokollerini eleştirerek “IŞİD’e militan taşere ettiği bilinen İHH’yle olmak üzere yüzlerce dini eğitim protokolüne imza attınız. Sadece geçen yıl cemaat tarikat yurtlarına 563 milyon lira ayırdınız” dedi. Karacanın bu sözlerine karşı çıkan komisyon başkanı Mehmet Muş, “Bu ciddi bir iddia. Elinizdeki belgelerinizi hemen buradan çıkınca savcılığa iletin, araştırsın bakalım” dedi.

‘SÜNNİ İSLAM DAYATMASI’



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda laiklik eleştirilerine yanıt veren Tekin, “Laik ve bilimsel eğitim konusunda attığımız adımlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok” dedi.

Açıklamaya tepki gösteren Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, iktidar döneminde dinin istismar edildiğini belirtti. Özbay, “AKP’nin yaptığı din eğitimi de değil, Sünni İslamın dayatmasıdır. Asıl sorunların konuşulmasını engellemek için dini istismar ediyorlar” diye konuştu.