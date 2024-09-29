Eğitimin niteliği düşüyor, dinci kuşatma ve baskılar devam ediyor

Yayınlanma: 29.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.09.2024 - 04:00

Eğitimde dinci grupların “gerici” baskıları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet tarihinin en gerici öğretim izlencesini uygulamaya koyarken cemaat ve vakıflar da okullara sokulmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, eğitimde gerici talepler de sürüyor. Gümüşhane İl Müftülüğü, “2024 Yılı Mevlidi Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kapsamında önceki gün “Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası” temalı konferans düzenledi. Konferansta Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Altuntaş sunum yaptı. Prof. Altuntaş sunumunda eğitimde maneviyatın önemli olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı: “Müreffeh milletler eğitimle ve bu eğitimi içselleştirmekle ileri giderek medeniyette öncü konumuna ulaşmışlardır. Müreffeh milletler seviyesine çıkmak istiyorsak eğitimde ahlak ve maneviyatla yol almak gerektiğini yeniden idraklere yerleştirmeliyiz.”

‘BİLİMLE YOL ALMAK GEREKİR’

Söz konusu ifadeleri Cumhuriyet’e değerlendiren eğitimci Özgür Bozdoğan şu değerlendirmeyi yaptı: “Eğitimde ahlak ve maneviyat ile yol alınmalı yaklaşımı eğitimi dinselleştirmek isteyen bir kesimin bu düşünceyi meşrulaştırmak için uzunca bir süredir kullandığı bir yaklaşım. Bu düşünceye göre ne kadar çok din eğitimi verilirse o derecede huzurlu ve gelişmiş toplumlara ulaşılır. Oysa bu düşüncenin geçerliliğinin olmadığını uzunca bir süredir yaşayarak görmekteyiz. Eğitimin dinselleşmesi ve piyasalaşması eğitimin niteliğinin düşmesine ve öğrencilerin eğitim aracılığıyla yaşamlarını değiştirme umudunu yitirmesine neden olmaktadır.” “Burada bir diğer hedefte eğitim aracılığıyla iktidarın kendisini yeniden üretmesidir” diyen Bozdoğan, “Oysa eğitim öğrencilerin yaşama hazırlanması ve kendini geliştirmesinin en önemli araçtır. Bu nedenle de eğitimde bilimle ve akılla yol almak gelmektedir” ifadelerini kullandı.