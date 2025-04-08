Yayınlanma: 08.04.2025 - 18:42

Güncelleme: 08.04.2025 - 18:42

Ek ders ücreti, Devlet okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin sorumlu olduğu ders saatleri dışında girdiği ek ders bedeli olarak biliniyor. Ekim ayı ek ders ücretlerinin yatırılmaması gözleri MEB duyurusuna çevirdi. Peki, ek ders ücreti ne zaman yatacak? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2025 ek ders ücreti ne kadar? İşte, ayrıntılar...

EK DERS ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Ek ders ödemeleri, genellikle önceki ayın sonunda ilgili birimler tarafından muhasebeleştirildikten sonra, takip eden ayın ilk haftasında öğretmenlerin hesaplarına aktarılıyor. Bu kapsamda mart ayına ait ek ders ücretlerinin 10-11 Nisan tarihlerinde yatırılması bekleniyor.

Ancak ödeme tarihlerinde yaşanabilecek gecikmeler; banka promosyon anlaşmaları, muhasebe sürecindeki aksaklıklar ya da ek derslerin zamanında sisteme girilmemesi gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

2025 EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğretmen ve yöneticilere sağlanan ek ders ücreti ocak ayındaki zamla beraber saat başı 141,76 TL olarak belirlendi.

Gündüz Öğretimi Lisans Öğretmeni için

Brüt Ücret: 141,07 TL

Net Ücret (%15 kesinti): 119,91 TL

Net Ücret (%20 kesinti): 112,85 TL

Yüksek Lisanslı Öğretmen için

Brüt Ücret (Gündüz): 151,92 TL

Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 161,73 TL

Doktoralı Öğretmen için

Brüt Ücret (Gündüz): 169,29 TL

Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 181,38 TL