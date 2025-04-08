Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Proje okulları öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama sürecinde, özel program ve proje uygulayan okullarda görev alacak öğretmenler belirleniyor. Peki, Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Proje okulları öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?

Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Proje okulları öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:58

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları, bu yıl da binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Peki, Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Proje okulları öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama sürecinde, özel program ve proje uygulayan okullarda görev alacak öğretmenler belirleniyor. Proje okulları atama sonuçları 2025, MEB tarafından ilan edilen güncel takvime göre 8 Nisan tarihinde erişime açılacak. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

SONUÇ DUYURUSU PERSONEL MEB ÜZERİNDEN YAPILACAK

Proje okulları atama sonuçları duyurusu, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.


Etiketler: #proje okul #proje #MEB

İlgili Haberler

AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman?

AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? AUZEF bahar dönemi sınavı ne zaman?
2025 MEB AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?

2025 MEB AGS ne zaman? Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler