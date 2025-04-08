Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:58

Güncelleme: 08.04.2025 - 11:58

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları, bu yıl da binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Peki, Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Proje okulları öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama sürecinde, özel program ve proje uygulayan okullarda görev alacak öğretmenler belirleniyor. Proje okulları atama sonuçları 2025, MEB tarafından ilan edilen güncel takvime göre 8 Nisan tarihinde erişime açılacak. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

SONUÇ DUYURUSU PERSONEL MEB ÜZERİNDEN YAPILACAK

Proje okulları atama sonuçları duyurusu, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.