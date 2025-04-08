Yayınlanma: 08.04.2025 - 18:29

Güncelleme: 08.04.2025 - 18:29

Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanabileceği Ulusal Staj Programı başvuruları "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden alındı. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programına kimler başvurabilir?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ulusal Staj Programı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin değerlendirmelerinin ardından sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Başvuru yapan adaylar, sürece dair güncel duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin ve Ulusal Staj Programı’nın resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.