Ekonomik kriz her yaştan yurttaşı farklı biçimde etkiliyor
Türk Lirası’ndaki değer kaybı, ülke genelinde ev bulmayı da zorlaştırdı. Çalışma yaşamındaki yurttaşlar bile binlerce lirayı bulan kiraları karşılamakta zorlanırken, üniversiteler de yurt ücretlerine yüzde 70’lerde zam yapmaya başladı. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında üniversite öğrencileri, barınma kriziyle karşı karşıya kalacak.
Üniversiteler, eylül itibarıyla uygulayacakları yurt ücretlerini açıklamaya başladı. Kiracının yüzde 25 sınırıyla koruma altına alındığı Türkiye’de öğrenciler yüksek yurt zamlarına karşı korumasız bırakıldı.
ODTÜ’de yurt fiyatlarına yüzde 70 oranında zam yapıldı. Dört kişilik oda 245 lira olan yurtların ücretleri 417’ye, 365 lira olan yurtların ücretleri 621’e, 550 lira olan yurtların ücretleri de 935’e çıktı. 2022 itibarıyla KYK burs ve kredi ücretleri lisans öğrencileri için 850, yüksek lisans öğrencileri için de bin 700 lira olarak açıklandı.
Böylece, ODTÜ’deki bazı yurtların ücretleri, KYK burs ve kredisinin de üstüne çıkmış oldu. Zamları karşılamakta zorlanacaklarını söyleyen öğrenciler, üniversiteye girişte barajın kalkmasıyla yurtlardaki kapasite sorununun derinleşeceğine, eylülde yeni bir “barınma kriziyle karşı karşıya kalınacağına” dikkat çekiyor.
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