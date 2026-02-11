Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları 4 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Şubat'ta sona erecek. Peki, EKPSS başvurusu ne zaman bitecek? 2026 EKPSS sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

EKPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK, NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 4 Şubat 2026 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir. 24 Şubat’ta sona erecek.

EKPSS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS geç başvuru süreci 3 – 4 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu dönemde başvuru yapan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru ücretini ödeyerek işlemlerini tamamlayabilir. 2026 EKPSS sınav ücreti 240 TL olarak açıklandı.