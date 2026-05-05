EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2026 EKPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

5.05.2026 14:05:00
Haber Merkezi
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan’da gerçekleştirilirken, sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2026 EKPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

ÖSYM tarafından uygulanan EKPSS’nin başvuruları 4-24 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. 19 Nisan’da gerçekleştirilen sınavın ardından adayların başarı puanlarına yönelik merak artarken, ÖSYM sınav sonuçlarına ilişkin tarihi takvimde duyurdu. Peki, EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2026 EKPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının 14 Mayıs tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.

EKPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.

