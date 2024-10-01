Yayınlanma: 01.10.2024 - 11:10

Güncelleme: 01.10.2024 - 11:10

Kamuda engelli personel alımı için EKPSS tercihlerinin başlamasını bekleyen on binlerce kişi, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklamasına çevirdi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı? EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2024 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih takvimi henüz netleşmedi, ancak adaylar merakla sürecin başlamasını bekliyor. EKPSS’den alınan puanlar ve kura yöntemiyle yapılacak yerleştirme işlemleri için ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanacak ve detaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. 2024 EKPSS tercih sürecinin yıl sonuna kadar başlaması öngörülüyor. Adaylar, tercih işlemlerini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.