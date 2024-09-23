EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS tercihleri nasıl yapılır?
Kamuda boş bulunan engelli kontenjanlarına yerleşmek isteyen adaylar, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2024-2025 EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS tercihleri nasıl yapılır?
EKPSS sınav sonuçlarına göre alınan puan ve kura ile yapılacak olan tercih işlemleri için tarih araştırmaları başladı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS tercihleri nasıl yapılır?
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.
2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.
EKPSS TABAN PUANLARI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.
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