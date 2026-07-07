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EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

7.07.2026 09:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre zarfında adaylar, elde ettikleri puanlarla kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel kadrolarına başvuruda bulunabilecekler. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

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Adayların heyecanla beklediği 2026 EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları sonrasında adayların en büyük beklentisi EKPSS tercihleri oldu. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

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EKPSS TERCİLERİ NE ZAMAN?

EKPSS sonuçlarının ardından adaylar tercih sürecini bekleyecek. EKPSS tercihlerinin ne zaman olacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

ÖSYM'nin resmi duyurularına göre, 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebildi.

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