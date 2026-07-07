Adayların heyecanla beklediği 2026 EKPSS sonuçları ÖSYM tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları sonrasında adayların en büyük beklentisi EKPSS tercihleri oldu. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

EKPSS TERCİLERİ NE ZAMAN?

EKPSS sonuçlarının ardından adaylar tercih sürecini bekleyecek. EKPSS tercihlerinin ne zaman olacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

ÖSYM'nin resmi duyurularına göre, 2026 EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebildi.