Eksi netle üniversite kazandılar: Barajın kaldırılması yeniden gündemde

YKS’de baraj puanı uygulamasının 2022’de kaldırılmasının ardından, sıfır ya da eksi netle üniversiteye yerleşen adayların sayısı yeniden gündemde. Bu yıl 179 adayın eksi netlerle lisans ve ön lisans programlarına yerleştiği belirtiliyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) barajın kaldırılmasıyla birlikte sıfır ya da eksi netle üniversite kazanma dönemi devam ediyor. Açıklamalara göre bu yıl 179 aday, sınavda sıfır veya eksi net yapmasına rağmen çeşitli bölümlere yerleşti.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine göre, 2023’te 107, 2024’te ise 203 aday aynı şekilde üniversiteye girmişti. Bu yıl ise 179 aday sıfır ya da eksi netle üniversiteli oldu. Yerleşenler arasında burs kazanan öğrencilerin de bulunduğu ifade ediliyor.

HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLDİ?

Eksi netle kazanılan bölümler arasında sağlık alanında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi ve odyometri programlarının yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ve uluslararası ilişkiler bölümleri öne çıkıyor.

BARAJ 2022’DE KALDIRILDI

YKS’de baraj puanı 2022’de kaldırılmıştı. Mevcut sistemde, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe veya Matematik testlerinden en az 0,5 net yapılması hâlinde TYT puanı hesaplanıyor. Bu puanla 2 yıllık ön lisans programlarına başvuru yapılabiliyor. 4 yıllık lisans programları için ise TYT puanının hesaplanması ve Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ilgili testlerden en az birinde 0,5 net yapılması yeterli oluyor.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Eğitimciler mevcut sistemin sorunlarına dikkat çekerek iki öneride bulunuyor:

Yarım net kuralının yalnızca bir test için değil, tüm testler için geçerli olması gerektiği,

Eksi net yapan adayların puanının hesaplanmaması gerektiği.

Uzmanlara göre bu düzenlemeler yapılmadığı sürece sıfır ya da eksi netle üniversiteye girişler devam edecek.