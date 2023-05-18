EKYS 2023 ne zaman yapılacak? EKYS 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (EKYS) ne zaman yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen EKYS sınavının ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, EKYS ne zaman yapılacak? EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı takvime göre 5 Mart'ta yapılması beklenen EKYS sınavı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni takvimde EKYS sınavının ne zaman yapılacağı ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, EKYS ne zaman yapılacak? EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
2023 MEB EKYS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın ne zaman yapılacağı belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre EKYS 21 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.
EKYS 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru süreci tamamlanan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Mayıs'ta yapılacak. Sınavın sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.
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