Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:36

Güncelleme: 18.05.2023 - 10:36

Adaylar, e-YÖKDİL 2023/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınavı uzun zamandır merakla bekliyor. ''e-YÖKDİL 2023/3 sınavı ne zaman? e-YÖKDİL 2023/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YÖKDİL 2023/3 sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları sıklıkla sorulan sorular arasında. İşte ayrıntılar...

E-YÖKDİL 2023/3 SINAVI NE ZAMAN?



e-YÖKDİL 2023/3 sınavı 20 Mayıs saat 13:45'te yapılacak.



E-YÖKDİL 2023/3 SINAV ÜCRETI NE KADAR?



e-YÖKDİL 2023/3 sınav ücreti 360 TL olarak belirlendi.



E-YÖKDİL 2023/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



e-YÖe-YÖKDİL 2023/3 sınavının sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.



E-YÖKDİL 2023/3 SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?



Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

