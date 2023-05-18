2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

e-YÖKDİL 2023/3 sınavı ne zaman? e-YÖKDİL 2023/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YÖKDİL 2023/3 sonuçlarına nasıl bakılır?

e-YÖKDİL 2023/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınavı uzun zamandır merakla bekleniyor. Peki, e-YÖKDİL 2023/3 sınavı ne zaman? e-YÖKDİL 2023/3 sınav ücreti ne kadar? e-YÖKDİL 2023/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YÖKDİL 2023/3 sonuçlarına nasıl bakılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 10:36
e-YÖKDİL 2023/3 sınavı ne zaman? e-YÖKDİL 2023/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YÖKDİL 2023/3 sonuçlarına nasıl bakılır?
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Adaylar, e-YÖKDİL 2023/3 (İngilizce-Fen Bilimleri) sınavı uzun zamandır merakla bekliyor. ''e-YÖKDİL 2023/3 sınavı ne zaman? e-YÖKDİL 2023/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YÖKDİL 2023/3 sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları sıklıkla sorulan sorular arasında. İşte ayrıntılar... 

E-YÖKDİL 2023/3 SINAVI NE ZAMAN? 

e-YÖKDİL 2023/3 sınavı 20 Mayıs saat 13:45'te yapılacak.

E-YÖKDİL 2023/3 SINAV ÜCRETI NE KADAR?

e-YÖKDİL 2023/3 sınav ücreti 360 TL olarak belirlendi.

E-YÖKDİL 2023/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YÖe-YÖKDİL 2023/3 sınavının sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.

E-YÖKDİL 2023/3 SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


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