Erdoğan için okul müdürlerinden destek istediler!

Yayınlanma: 04.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.08.2024 - 04:00

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye’nin bir günlük yas ilan etmesinin ardından, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımda bulundu. Bunun üzerine sosyal medyada “Erdoğan’ın yanındayız” etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Ankara Gölbaşı Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz’ın da Gölbaşı’nda yer alan okulların yöneticilerinin yer aldığı bir WhatsApp grubuna mesaj atarak sosyal medya üzerinden Erdoğan için destek istediği öğrenildi.

‘PAYLAŞALIM ARKADAŞLAR’

Mesajda, “Sosyal medya üzerinden desteğinize ihtiyacımız var. İlçe müdürlerimiz başta olmak üzere, eğitim yöneticilerimizin uygun bir dille ‘Erdoğan’ın yanındayız’ etiketini kullanmanız hususunda ilginizi istirham ederiz” ifadeleri yer aldı. Yılmaz’ın aynı Whatsapp grubuna Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sosyal medya videolarını da gönderdiği ve “Paylaşalım arkadaşlar” notunu ilettiği de öğrenildi. Mesajların birinci elden yazılmamış, ileti şeklinde gönderilmiş olması da akıllara “Talimat bakanlıktan gelmiş olabilir mi” sorusunu getirdi.

‘YANDAŞLIK VE İTAAT’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuyla ilgili, “AKP döneminde liyakatin yerini sadakat, yandaşlık ve itaat aldı. Bu konumdaki kişilerin paylaşımları devlet kültüründen ne kadar uzaklaşıldığının kanıtı. Devletin, Cumhuriyetin kurumlarının içinin boşaltıldığının, yozlaştırıldığının bir göstergesidir. Bu tek adam zihniyetinin yansımasıdır” dedi.