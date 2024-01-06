Erken kayıtta yüzde 60 zam: Özel okullarda iflaslar kapıda!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 03:00

Özel okulların 2024-2025 öğretim yılı eğitim ücretleri açıklanmaya başladı. Geçen öğretim yılında zam oranı yüzde 65 olarak belirlenmişti. Bu yıl oran henüz resmi olarak açıklanmadı ama bazı okullar eğitim ücretlerine yüzde 60 oranında artışla erken kayıt yapmaya başladı. Ücret artışlarına Milli Eğitim Bakanlığı’nca yüzde 60 sınırı getirileceği tahmin ediliyor.

Orta segmentte bir özel okulun 2023-2024 öğretim yılı eğitim ücretinin yaklaşık 200-250 bin TL olacağı belirtiliyor. Bu rakama ulaşım, forma, yemek, kitap kırtasiye de eklenince yıllık ödenecek ücret 500 bin TL’ye yaklaşacak. Yabancı ve bazı zincir özel okullarda öğrenim görmenin maliyeti ise 600-700 bin TL’ye dayanacak. Örneğin geçen yılki ücreti yaklaşık 400 bin TL olan bazı Fransız liselerinin yeni ücreti 600 bini geçebilecek. Bazı zincir özel okulların yeni eğitim ücretinin de 500 bin TL’yi bulacağı söyleniyor.

‘BİLGİ VERMİYORLAR’

Çocuğu özel ilkokulda öğrenim gören bir veli, “2023-2024 yılı eğitim ücreti olarak 100 bin TL ödedim. Servis, kitaplar, yemek ve kıyafet bu ücrete dahil değil. Bu yıl, geçen seneki gibi kayıt yenileme için okuldan ‘erken kayıt dönemi başladı’ mesajları şaşırttı” dedi.

Veli, “Okul yönetimi, görüşmeye gitmeden artış konusunda bilgi vermiyor. Devletin zam oranı belli değilken veli kayıt için çağrılıyor. Her şey planlanmış! Okul sahiplerini vicdanlı olmaya çağırıyoruz. Duyduğumuza göre ücret artışı yüzde 60 yapılmış. Yemek ücret sınırlaması yok, ucu açık. Kitaplar geçen yıl 35 bin, bu sene 60 bin. Bu rakamlara çocuk okutayamayız” ifadelerini kullandı.

Bir özel okul kurucusu ise önceki yıllarda orta gelir seviyesindeki anne-babaların, biraz konfor ve yabancı dil eğitimi için çocuklarını özel okullara gönderebildiklerine dikkat çekerken şöyle konuştu: “Bu insanlar artık çocuklarını özel okullara yollayamayacak. Zaten orta halli okul da kalmayacak. Okullar batıyor. Batmamaları için yüzde 100 zam yapmaları lazım. Öğretmenlerimize devletin verdiği maaşı verebilmeyi isteriz ama çoğu okul bunu yapamıyor. Bazı okullar seneyi kurtarabilmek için erken kayıta başladı.”