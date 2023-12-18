Özel okullardan velilere ek KDV oyunu: 'Hukuki değil, ödeme yapmayın'

Bazı özel okulların yeni vergi düzenlemesiyle yüzde 8'den yüzde 10'a yükselen KDV oranındaki farkı erken kayıt yaptıran velilerden istemeye başladığı iddia edildi. Uzmanlar, velileri 'yasal değil, ödeme yapmayın' diye uyarıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:13
Özel okullardan velilere ek KDV oyunu: 'Hukuki değil, ödeme yapmayın'
Abone Ol google-news

Sabah Gazetesi'nin haberine göre özel okullar, çocuklarını erken kayıt döneminde kaydettirip yıllık ücretini peşin ödeyen velilerden eğitim, yemek ve servis ücretleri için yüzde 2'lik KDV farkını talep etmeye başladı.

Birçok özel okulda velilere mesajlar gönderilerek, yıl sonuna kadar farkın yatırılması istendi. Okulla ters düşmek istemeyen bazı veliler de istemese de farkı ödemeye başladı.

MAĞDUR OLAN VELİLER

Bazı okullar sadece eğitim ücreti için bazıları ise hem yemek hem eğitim hem de servis ücretine ayrı ayrı yüzde 2 KDV farkı istiyor. İsyan eden veliler hukuki haklarını kullanacaklarını belirterek, "Hukuki olarak ödeme yaptığımız tarihte fatura kesilmeliydi ve o günkü KDV oranı baz alınmalıydı. Okullar faturayı hemen kesmiyor, cebinde tutuyor, mağdur veliler oluyor" diyor.

'YASAL DEĞİL, ÖDEME YAPMAYIN'

Uzmanlar ise "Talep yasal değil ödeme yapmayın" uyarısında bulundu. Sözleşmede belirlenen maddelerin zaman içinde tüketici aleyhine değiştirilemeyeceğini belirten uzmanlar, tüketici lehine değişiklikler yapılabilir ama aleyhine yapılamaz değerlendirmesinde bulundu.

Vergileri geç ödemek için hemen fatura kesmediği belirtilen özel okulların vergi kanunundaki değişiklik sonrası yüzde 2'lik farkı velilerden istediğini belirten uzmanlar, faturanın ödeme yapıldıktan 7 gün sonra kesilmesi gerektiğini söylediler.


veli kdv Özel okul

İlgili Haberler

Yılbaşı için talimat: MEB, özel okullara sosyal etkinliklerin nasıl yapılması gerektiği hakkında yazı gönderdi

Yılbaşı için talimat: MEB, özel okullara sosyal etkinliklerin nasıl yapılması gerektiği hakkında yazı gönderdi
Eğitime gerici kıskaç: MEB, özel okullarda ‘örf ve âdetlere’ uygun etkinlikler düzenlenmesini istedi

Eğitime gerici kıskaç: MEB, özel okullarda ‘örf ve âdetlere’ uygun etkinlikler düzenlenmesini istedi

En Çok Okunan Haberler