Etkinliğini artıran dernek Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde yaygınlaşıyor

Yayınlanma: 06.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2024 - 04:00

Eğitimde dinci yapılanmalar artarken; Anadolu’daki birçok üniversitenin yönetiminde de tarikatçı isimler yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin kurucusu olduğu ve iktidarın “dindar” nesil yetiştirmek amacıyla desteklediği gerekçesiyle eleştirilerin odağı haline gelen Cihannüma Derneği, okullarda olduğu kadar üniversitelerde de etkin hale geliyor.

PERSONEL TEPKİLİ

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu’nun “‘Milli Görüş’ tarzında bir yapılanma. Artık öğrenci üzerinde de çalışmalara başladılar. MEB’de bütün eğitim çalışanları arasında yeni paralel devlet yapılanması” olarak tanımladığı Cihannüma, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yönetiminde yaygınlaşıyor. Derneğin bölge başkanı olan Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil’in söz konusu üniversitenin rektörlük koltuğuna oturmasının ardından üniversite yönetimine yapılan atamalar dikkat çekti. Karahocagil’in atama ve tercihlerinin tamamında dinci yapılanmalara yakın isimleri seçmesi üniversite personelinin tepkisine neden oldu. Karahocagil’den sonra Cihannüma Derneği’nin Kırşehir temsilcisi Ali Güneş rektör yardımcılığı görevine getirildi. Diğer rektör yardımcılarının da farklı cemaatlerle ilişkili isimlerden seçildiği iddia edildi.

Üniversiteye ismini veren Ahi Evran’ı araştırmak için kurulan Ahilik Araştırma Merkezi’nin başına felsefe ve tarih alanında Profesör Hüseyin Öztürk görevden alınmasıyla Cihannüma merkez yönetim kurulundan Tahsin Hazırbulan göreve getirildi.

SAĞLIK BİLİMLERİ’NE MATEMATİKÇİ

Üniversitenin Dış İlişkiler Ofisi’nin başına ise Doç. Dr. Ermen Akıllı’nın görevden alınmasıyla Kırşehir Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Yusuf İslam Sürücü geçti. Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdürlüğünden Doç. Dr. Atilla Taşkın’ın görevden alınarak yerine fen-edebiyat fakültesi matematik bölümünden Ali Akbulut’un getirilmesi de tepkilere neden oldu. Üniversite personeli, Akbulut’un atamasının gerçekleşmesinde Menzil tarikatı sorumlularından olmasının büyük rol oynadığını öne sürdü.