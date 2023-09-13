FATİH projesi çöpe gitti: ‘Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi’, milyonlarca öğrenciye ulaşamadı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 04:00

Proje kapsamında dağıtılan 1 milyon 437 bin 800 tabletin akıbeti bilinmiyor. Akıllı Tahta dağıtımı konusunda ise proje kapsamına alınan 47 bin 722 okulun yüzde 57.35’i bu teknolojiden yararlanırken, yüzde 42.65’i hala tahtasını bekliyor.

‘AKIBET BELİRSİZ’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde bu projeyle ilgi şu bilgiler yer alıyor: “Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenmeöğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır. Bu prensiplerden yola çıkarak çözümü oluştururken başarı faktörleri 5 temel esasa dayandırılmıştır: -Erişilebilirlik, verimlilik, eşitlik (fırsat eşitliği), ölçülebilirlik, kalite.”

Eğitim uzmanı Alaattin Dinçer, proje başladığında ortaöğretimden başlayarak bütün öğrenci ve öğretmenlere tablet bilgisayar dağıtılacağı vaadini hatırlattı. Dinçer, “2010’dan 2019’a kadar 9 yılda 1 milyon 437 bin 800 tablet dağıtımı yapıldı. Pandemi döneminde 681 bin 307 tablet, 2022 yılının ocak ayında ise kronik rahatsızlığı nedeniyle yüz yüze eğitime devam edemeyen öğrencilere 6 bin 500 tablet bilgisayar seti verilerek dağıtılan toplam tablet bilgisayar seti sayısı 2 milyon 125 bin oldu. Projenin güncellenen hedefleri arasında tablet bilgisayar dağıtımı yer almıyor. Dağıtılan tablet bilgisayar setlerinin akıbeti ile dağıtımın neden durdurulduğuna dair bugüne kadar herhangi bir resmi açıklama da yapılmadı” dedi. Akıllı/etkileşimli tahta kurulumunda ise proje kapsamına alınan 47 bin 722 okulun yüzde 42.65’inin hala bu teknolojinin kendilerine sağlayacağı olanakları beklediğine dikkat çeken Dinçer, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer verilen ihale ilanına göre, Ocak ayında 10 bin akıllı tahta ilanına çıkıldığını kaydetti.

‘FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ’

Dinçer şöyle konuştu: “Bu sayı eğer her yıl için planlanan sayı ise, kurulum yapılmayan 21 binden fazla okulun, dolayısıyla bu okullarda okuyan milyonlarca öğrencinin daha uzun yıllar bu teknolojinin yarattığı fırsatlardan yararlanması olanağı olmayacak.

Ekonomik koşulların olabildiğince ağırlaştığı, en ucuz tablet bilgisayar setinin 15 bin lirayı bulduğu günümüz ekonomik koşullarında milyonlarca öğrenci bu olanaktan da yoksun kalacak ve bu durumda fırsatlara eşit erişimi olumsuz yönde etkileyecek.”

