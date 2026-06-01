Fen liselerinde ‘özel sınav’ tepkisi: Şaibeli eleme mekanizması

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) yüzde 1’lik başarı dilimindeki öğrencileri kabul edecek TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi’ndeki “özel sınav” uygulaması tartışma yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı, “liselerde mülakat dönemi” iddialarını reddederken söz konusu iki okul da merkezi sınav başarısına ek olarak özel sınav uygulanacağını duyurdu. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş, uygulamanın “nesnel ve objektif hiçbir kritere dayanmadığını” belirterek “Ülkemizin geleceğini inşa edecek, ulusal sınavlarda yüksek başarılar elde ederek yüzde birlik dilime girmiş en parlak evlatlarımız, ne yazık ki siyasi iktidarın kadrolaşma hırsı ve şaibeli eleme mekanizmalarıyla karşı karşıyadır” dedi.

TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi gibi okulların Türkiye’nin en nitelikli eğitim kurumları arasında olması gerektiğini söyleyen Toruş, şöyle devam etti:

“LGS gibi merkezi sınavlarda üstün başarı gösteren, uykusundan, gençliğinden fedakârlık ederek bu noktaya gelen çocukların umutları keyfi mülakat odalarında boşa çıkarılmakta, hayalleriyle ve gelecekleriyle açıkça oynanmaktadır. Akademik başarısı kanıtlanmış bir öğrencinin, hangi bilimsel kritere dayandığı belirsiz, denetlenemez ve şeffaf olmayan mülakatlarla elenmesi kabul edilemez. Bu sistem, başarıyı ödüllendirmek değil; yandaşlığı, torpili ve kayırmacılığı meşrulaştırma çabasıdır.”

Toruş, benzer bir sorunun MEB’in proje okulları uygulamasında da yaşandığını savundu. Proje okullarında öğretmen ve yönetici atamalarının liyakat ve mesleki kıdeme göre yapılmadığını belirten Toruş, “Ülkenin en gözde okullarına öğretmen ve idari kadro atamaları, siyasi baskı ve referans adı altındaki torpillerle yapılmaktadır.Sınavlarda en yüksek başarıyı gösteren öğrencileri daha yukarıya taşıması, onları bilimle ve özgür düşünceyle buluşturması gereken bu okullar, ne yazık ki siyasi birer arka bahçeye dönüştürülmüştür” diye konuştu.