2024 YKS: En iyi bölümler: Önü açık lisans bölümleri! Ataması yüksek olan 4 yıllık üniversite bölümleri

SİBER GÜVENLİK

Siber Güvenlik bölümü, dijital dünyanın güvenliği için kritik öneme sahiptir. Öğrenciler, veri koruma, ağ güvenliği ve etik hacking konularında uzmanlaşarak, kamu ve özel sektörde geniş iş imkanlarına sahip olurlar. Artan dijitalleşme ile birlikte siber tehditlerin de artması, bu alanda nitelikli profesyonellere olan ihtiyacı artırmıştır. Bu bölüm, öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırarak, siber saldırılara karşı etkin savunma stratejileri geliştirmelerini sağlar.