KPSS Ön Lisans cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022-KPSS Ön Lisans Sınav soruları nasıl öğrenilir? KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı?

09 Ekim 2022 Pazar, 16:00

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu sona erdi. Saat 10.15'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.



KPSS ÖN LİSANS CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarları yayımlandı.

KPSS ÖN LİSANS CEVAP ANAHTARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar, temel soru kitapçığını 19 Ekim 2022 saat 23.59'da kadar görüntüleyebilecek.

Ayrıca temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açıldı.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanacak.

