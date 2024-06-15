Yayınlanma: 15.06.2024 - 09:26

Güncelleme: 15.06.2024 - 09:26

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularının başladığını bildirmişti. Henüz başvurularını yapmayan memur adayları da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. Peki, KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, ön lisans seviyesindeki KPSS, 1 Eylül'de uygulanacak. Başvurular ise 2 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebilecek.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" intertnet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.