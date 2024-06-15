KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS ön lisans başvuruları devam ediyor. 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ile 2024-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor. Peki, KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek? KPPS başvurusu nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 09:26
KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek? KPSS başvurusu nasıl yapılır?
Abone Ol google-news

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularının başladığını bildirmişti. Henüz başvurularını yapmayan memur adayları da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. Peki, KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman bitecek? KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, ön lisans seviyesindeki KPSS, 1 Eylül'de uygulanacak. Başvurular ise 2 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebilecek.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" intertnet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.


KPSS ön lisans haberleri kpss haberleri başvuru haberleri

İlgili Haberler

KPSS önlisans başvurusu ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS önlisans başvurusu ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM duyurdu: KPSS ön lisans başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu: KPSS ön lisans başvuruları başladı
Çanakkale Belediyesi ücretsiz KPSS Genel Tekrar Kampı düzenleyecek

Çanakkale Belediyesi ücretsiz KPSS Genel Tekrar Kampı düzenleyecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler