Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:02

Güncelleme: 25.10.2024 - 14:02

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında Gazi Üniversitesinin Özbekali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesinde şube açmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, mutabakat zaptıyla Gazi Üniversitesi Kazakistan'da şube açacak ve Gazi Üniversitesi ile Özbekali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi ortak diploma programları oluşturacak.

İki üniversite Türk dünyasında yükseköğretim alanındaki işbirliklerini artıracak ve akademik işbirliğini güçlendirecek ortak projeler hazırlayarak aynı zamanda çeşitli eğitim programları geliştirerek öğrencilere sunacak.

Mutabakat zaptıyla araştırma faaliyetlerinin artırılması ve her iki üniversitenin uluslararası düzeydeki etkinliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

''ÜLKELERİMİZ ARASINDA ARTAN ETKİLEŞİMDEN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYMAKTAYIM''

YÖK Başkanı Erol Özvar, çevrim içi gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bu mutabakat Türk dünyasındaki üniversitelere yeni fırsatlar sunacak. Üniversitelerimiz arasında akademik ve öğrenci hareketliliği artacak. Ülkelerimiz daha yakın ve somut bağlar tesis edecek. Türk ve Kazak halkları arasında da yeni bir sosyal etkileşim dönemi başlamış olacak." dedi.

Özvar, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinden sonra Türkiye ile Kazakistan arasında gerçekleşen bu işbirliğinin yükseköğretimin her bir alanına yayılmasını ümit ettiklerini belirterek, bu vesileyle üniversiteler arasında akademik ve öğrenci hareketliliğinin artacağını vurguladı.

Her iki ülke arasındaki etkileşimden memnuniyet duyduğunu belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koymuş oldukları ortak irade temelinde ortak tarih bilincimizden ve zengin kültürel birikimimizden güç alarak enerjiden ulaştırma koridorlarına, turizmden sağlığa, ticaretten eğitime işbirliği yapılabilecek tüm alanlarda ülkelerimiz arasında her geçen gün artan etkileşimden büyük bir memnuniyet duymaktayım. Türk yükseköğretiminin geldiği kapasite ve kaliteyle Türk dünyasındaki dostlarımızla daha çok işler başarabileceğimize canı gönülden inanıyorum."

Erol Özvar, Azerbaycan Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 8. Bakanlar Toplantısı'nda Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı'ndaki işbirliğini güçlendirmek için sundukları önerilerin kabul edilmesinin önemli bir adım olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Veri Bankası kurulması, diplomaların tanınması ve denkliğinden sorumlu bir ajansın teşkil edilmesi, Türk Devletleri Teşkilatı Yükseköğretim Vakfı kurulması, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Kalite Güvencesi Ajansı kurulması yönündeki önerilerimizin kabul edilmesinden ve bu yönde çalışmalara devam edilmesinden memnuniyet duyduk. Yükseköğretim Kurulunun Türk Devletleri Teşkilatının yükseköğretim alanındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi konusundaki önerilerine yönelik çalışmalar hızlandırılacak. Çalışmalarımızı Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasıyla eşgüdüm halinde ilerletiyoruz."

"ÇALIŞMALARIMIZA DAHA FAZLA HIZ KAZANDIRACAĞIZ''

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal da yaptığı konuşmada, "Çalışmalarımızı ortak diploma programları, öğrenci ve akademisyen değişim programları ve bilimsel işbirlikleri alanlarında yürüteceğiz. Bu sayede, akademik çalışmalarımıza daha fazla hız kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mutabakat zaptına, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Kazakistan Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Sayasat Nurbek imza attı.

Törene, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Mahmut Ak ile Özbekali Janibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gulzhan Sugirbayeva katıldı.