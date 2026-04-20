Genç Felsefeci Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul genelinde düzenlenen ve ortaokul çağındaki öğrencileri felsefi sorgulama yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan Genç Felsefeci Ödülleri’nin bu yılki süreci tamamlandı. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün desteklediği ve Özel Erkan Ulu Okulları’nın ev sahipliği yaptığı yarışmanın 2026 yılı teması "Sosyal İlişkiler" olarak belirlendi.

MODERN DÜNYADA "MASKE" SORGULAMASI

Yarışmaya katılan öğrenciler, modern yaşamın getirdiği dijital ve toplumsal rolleri, bireyin bu roller içindeki konumunu ve sosyal bağları analiz etti. Jüri değerlendirmesi sonucunda, özellikle toplumsal roller ve kimlik inşası üzerine odaklanan eserler öne çıktı.

Dereceye giren öğrenciler ve çalışmaları:

Birincilik Ödülü: Karatay Yaman Damgacıoğlu (FMV Erenköy Işık Okulları) – “Üç Maske, Bir Soru” (Sosyal ortamlarda takılan maskeler üzerine sorgulama).

İkincilik Ödülü: Talya Gökçetin ve Zeynep Tepret (SEV Okulları) – “Maskesiz Kalabilir miyiz?” (Zamanla değişen sosyal mesafeler üzerine yaratıcı çalışma).

Üçüncülük Ödülü: Ali Aras Kaya ve Beliz Aytaç (Özel Taş Ortaokulu) – “Kendimiz mi, Maskemiz mi?” (İlişkilerde dürüstlük ve maske kullanımı üzerine podcast çalışması).

Jüri Özel Ödülü: Mila Karaköseoğlu (Hisar Okulları) – “Aynı Ev Farklı Zamanlar” (Hane içi iletişim ve kuşak çatışması analizi).





AKRAN JÜRİSİ GÖREV BAŞINDAYDI

Yarışmanın dikkat çeken özelliklerinden biri olan "hibrit jüri" yapısı bu yıl da sürdürüldü. Akademisyenler Dr. Melike Acar ve Dr. Özge Özdemir ile eğitimciler Özden Ağbulut ve Zeynep Ulu Banaz’dan oluşan uzman jüriye, ortaokul öğrencileri Dila ve Yiğit de "akran jürisi" olarak eşlik etti. Öğrenciler, kendi yaşıtlarının projelerini adil bir şekilde değerlendirmek için felsefe derslerindeki kazanımlarını sürece dahil etti.

FELSEFE BİR "YAŞAM BECERİSİ" OLARAK ELE ALINDI

Ödül töreninde yapılan konuşmalarda, felsefenin sadece bir müfredat dersi değil, çocukların genel "iyi oluş" (human flourishing) halini destekleyen bir yaşam becerisi olduğu vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün yalnızlık ve sosyal bağlar üzerine yaptığı araştırmalardan ilham alan bu yılki temanın, çocukların toplumsal meselelere duyarlılığını artırdığı ifade edildi.