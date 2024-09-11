Gençlik bırakıyor!

Yayınlanma: 11.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2024 - 04:00

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, üniversitelerden ayrılan öğrencilere dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Çirkin, şu şoruları yöneltti:

“Kiralar, ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığının öğrencilerin üniversiteden ayrılma kararı vermesinde etkisi nedir? Yıllarca emek harcayarak, zorlu bir sınav sonrası ünivesitede okuma hakkı kazanan öğrencilerimizin ekonomik zorluklar nedeniyle okulu bırakmasının önüne geçilmesi için bakanlığınızın diğer bakanlıklarla birlikte yürüttüğü bir çalışma bulunmakta mıdır?”

734 BİN ÖĞRENCİ

Milli Eğitim Bakanı Tekin, önergeye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan yazıyla yanıt verdi. Yazıda, ayrılan öğrenci sayıları yer aldı. Buna göre Ankara, İstanbul ve İzmir’de 2019 yılında 101 bin 584, 2020 yılında 79 bin 84, 2021 yılında 79 bin 919 öğrenci üniversitelerden ayrıldı. Sonraki yıllarda üniversitelerden ayrılan öğrencilerin sayısında ise büyük artış oldu. 2022 yılında 272 bin 838, 2023 yılında da 200 bin 534 öğrenci üniversitelerden ayrıldı. Verilere göre son beş yılda Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde üniversitelerden ayrılan öğrenci sayılarının toplamı da 733 bin 959’a ulaştı.