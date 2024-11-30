Genel sekreter için ‘doçentlik’ ilanı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.11.2024 - 04:00

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde “adrese teslim atama” yapılmaması için madde eklemesine karşın üniversitelerin kadro alım ilanlarındaki atama şartlarına ilişkin soru işaretlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği de Marmara Üniversitesi’nde yaşandı. Üniversitenin iktisat fakültesi, iktisat tarihi bölümüne alınacak doçent için yayımlanan ilanda “doçentlik unvanını ulaşım tarihi alanında almış olmak, ulaşım tarihi ve ekonomisi üzerine çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar’ın Marmara Üniversitesi rektörü olduğu sırada rektörlük çalışanı olan ve 2018 yılından bu yana genel sekreterlik görevini sürdüren Murat Arısal’ın doktora tezi ise ulaşım tarihi üzerine. Geçen yıllarda da Arısal için açılan ‘adrese teslim’ kadro ilanı tartışma yaratmış, 2021 yılında İktisat Sosyolojisi bölümüne alınacak öğretim üyesi için de aynı koşullar talep edilmişti.