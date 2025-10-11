Kredi ve Yurtlar Kurumu yükseköğrenimdeki öğrencilere belirli tutarlarda burs ödemesi gerçekleştiriyor. Peki, GSB 2025-2026 KYK burs-kredi başvurusu ne zaman? GSB 2025-2026 KYK burs-kredi miktarı ne kadar?

KYK BURS/KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

GSB tarafından KYK burs başvuruları henüz duyurulmadı. Ancak 2024-2025 yılında başvuru sürecini 8 Ekim'de başlatmış, 13 Ekim'de son bulmuştu. Burs/kredi sonuçları da 5 Kasım tarihinde e-devlet üzerinden açıklandı. 2025-2026 dönemi için KYK burs başvurularının 13-19 Ekim tarihleri arasında başlaması beklenenler arasında.

BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

KYK'dan ilk defa burs/kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılı ekim ayını kapsayacak şekilde toplu olarak Kasım ya da Aralık ayında hesaplara geçiyor olacak. Burs/krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeniyor.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK ön lisans/lisans burs/kredi tutarı 3 bin TL, yüksek lisans 6 bin TL, doktora ise 9 bin TL olarak ödeniyor. KYK burs ve kredilerine genellikle Aralık ayında zam yapılıyor. 2025-2026 için de aynı dönemde artış öngörülüyor.