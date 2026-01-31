Güner, yabancı öğretmene ‘İyi Türkçe’ şartı getireceklerini açıkladı: C1 seviyesi istenecek

Türk ve yabancı özel okullara bir kez daha ‘’Türkçe’’ uyarısı geldi. “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürü Fethullah Güner, ‘’Türkçe verilmesi gereken derslerde görevlendirilen yabancı uyruklu öğretmenlerden B1 düzeyinde Türkçe istiyorduk. Ama bu yetmez. C1 düzeyinde isteyeceğiz. Türkçe merkezli bir eğitim anlayışı olmalı’’ dedi.

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin Antalya’da düzenlediği eğitim sempozyumunda konuşan Güner, yabancı dil öğretmekle dil üzerinden kültür aktarmanın birbirine karıştırıldığını iddia ederek şunları söyledi: ‘’Eğer bir kültürel vurgu yapılacaksa bu Türkçe üzerinden yapılmalı. Eğitim milli olmak zorunda. Çocuklara yabancı kavramlarla dayatma yaparak milli eğitim yapılamaz. Örneğin yedinci sınıftaki fen bilgisi dersine yabancı uyruklu bir öğretmen giriyorsa onun Türkçe yeterliliğini kontrol etmemiz gerekmez mi?’’.

Bazı özel okul tabelalarında yabancı ifadelerin yaygınlaştığını söyleyen Fethullah Güner, “Özellikle anaokullarında bizden almış olduğu ruhsat dışında isim kullanan 700’ün üzerinde okula müdahale ettik. Yüzlerce ‘kids’ tabelası var” dedi.