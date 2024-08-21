Hacettepe’de yemeğe yine zam

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

Geçtiğimiz haftalarda Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Barınma Birimleri Yönetim Kurulu’nun açıkladığı zam kararı gündeme gelmişti. Karara göre dört kişilik öğrenci yurtlarının fiyatı yapılan yüzde 65’lik zamla birlikte 980 TL’den 1625 TL’ye yine Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı “Öğrenci Evleri”nin fiyatı ise yapılan yüzde 95’lik zammın ardından 2 bin 440 TL’den 4 bin 760 TL’ye yükselmişti. Öğrencilerin bu karara yoğun tepkisi sürerken bir zam haberi de üniversitenin yemekhanesinden geldi. Üç ay önce zam yapılan yemekhaneye bir zam daha yapıldı. Önceki gün açıklanan duyuruya göre yemekhane ücretlerine yüzde 50 zam uygulandı. Karar kapsamında öğle ve akşam yemeği 20 liradan 30 liraya, sabah kahvaltısı ise 16 liradan 24 liraya yükseldi. Günlük üç öğününü her gün üniversitenin yemekhanesinden karşılayacak bir öğrencinin her ay en az 2 bin 520 lirayı gözden çıkarması gerekecek. Ankara Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Özlem Ergüven, ocak ayına kadar KYK burs ve kredilerine zam yapılmayacağını hatırlatarak “Başka yerlerden kısıtlama yapılabilir ama eğitim, sağlık ve özgürlükten asla tasarruf edilemez” dedi.