HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki, HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? HMGS/2 sonuçlarına nasıl bakılır?

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

HMGS/2 sonuçları ÖSYM tarafından 23 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Sonuç duyurusu geldiği andan itibaren adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.

SINAVIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN GEREKLİ KURALLAR