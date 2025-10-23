HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki, HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? HMGS/2 sonuçlarına nasıl bakılır?
HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
HMGS/2 sonuçları ÖSYM tarafından 23 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Sonuç duyurusu geldiği andan itibaren adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.
SINAVIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN GEREKLİ KURALLAR
- Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,
- Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
- Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
- Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
- Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
- Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
- Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
- Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
- Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
- Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.